Ekkorát még egyszer sem hallgattak az oroszok, ha tábornokok ellen követtek el merényleteket

„Zelenszkij terrorista bandájának véres csápjai elérték a Balzi Rossi éttermet Moszkvában” – ezzel a költői felütéssel tett közzé bejegyzést a közösségi médiában Oroszország római nagykövetsége, másfél nappal azután, hogy szombat este robbanás történt a szóban forgó intézményben. A nagykövetség meglepő következtetése szerint az volt a cél, hogy megfélemlítsék az Oroszországban dolgozó olaszokat, ezt alátámasztandó nevesítették is Carmine Alfieri nápolyi szakácsot, aki úgymond a csodával határos módon úszta meg a történteket.
Az elrugaszkodott nagykövetségi kombinációk – melyek szerint semennyire sem kétséges, hogy a kijevi rezsim közeli rokona az al-Kaida és az Iszlám Állam terrorszervezeteknek – annyiban mégis relevánsak, hogy 5 halottról és 19 sérültről esik szó bennük. Lényegében ez a leghivatalosabb közlés a robbantás áldozatainak tényleges számáról.
Maguk az orosz hatóságok ugyanis az első érdemi információk közzététele óta hallgatnak a részletekről. Mióta kiderült, illetve megerősítették, hogy bombát robbantottak a Balzi Rossiban, és hogy a történteket terrorcselekményként definiálták – erről Szergej Szobjanyin moszkvai főpolgármester is beszélt –, semmilyen egyéb részletről nem nyilatkoznak. Így arról sem számoltak be, hogy emelkedett a halálos áldozatok száma – az első jelentésekben 3 halott és 21 sérült szerepelt –, és azt sem erősítették meg, hogy a feltételezett merénylet célpontja valóban Alekszandr Csajko vezérezredes, az orosz légi- és űrerők tavasszal kinevezett parancsnoka lett volna, aki a napokban ünnepelte az 55. születésnapját.
Annyi biztos, hogy az oroszok ekkorát még egyszer sem hallgattak, ha tábornokok ellen követtek el merényleteket. Márpedig ilyenekre több példa volt az elmúlt években. Ezzel együtt hivatalos közlemények nélkül is bőven vannak arra utaló jelek, hogy az elsősorban különböző Telegram-csatornákon és nyomukban az újságokban publikált információk helytállóak, és a kiszemelt célpont valóban Csajko volt.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Meghalt egy ismert orosz katonai blogger, többen pedig megsérültek.
Az FSZB szerint elkapták az ukrán szolgálatok egyik ügynökét, a Kreml szóvivője szerint Ukrajna továbbra is terrorista tevékenységet folytat Oroszországban.
Épp az orosz légi- és űrerők főparancsnoka ünnepelte a születésnapját. A halottak száma ötre emelkedett.
A merényletet pedig az ukrán titkosszolgálat hajtotta végre.
Tavaly áprilisban bomba robbant egy szentpétervári kávézóban. Éppen ott ült bent Vladlen Tatarszkij orosz katonai blogger, aki nem sokkal korábban ilyeneket írt: „Mindenkit legyőzünk, mindenkit megölünk, mindenkit kirabolunk, ha kell. Ahogy nekünk tetszik.”
Az oroszok számára egyre kínosabb részleteket közölnek az ukránok a támadásról. Például az egyik régióban közvetlenül az orosz biztonsági szolgálat irodája mellől szervezték az akciót.
Fanil Szarvarov az orosz fegyveres erők hadműveleti kiképzési főosztályának vezetője volt, bombát raktak az autója alá.
Állapota ismeretlen.