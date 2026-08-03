Ekkorát még egyszer sem hallgattak az oroszok, ha tábornokok ellen követtek el merényleteket

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„Zelenszkij terrorista bandájának véres csápjai elérték a Balzi Rossi éttermet Moszkvában” – ezzel a költői felütéssel tett közzé bejegyzést a közösségi médiában Oroszország római nagykövetsége, másfél nappal azután, hogy szombat este robbanás történt a szóban forgó intézményben. A nagykövetség meglepő következtetése szerint az volt a cél, hogy megfélemlítsék az Oroszországban dolgozó olaszokat, ezt alátámasztandó nevesítették is Carmine Alfieri nápolyi szakácsot, aki úgymond a csodával határos módon úszta meg a történteket.

Az elrugaszkodott nagykövetségi kombinációk – melyek szerint semennyire sem kétséges, hogy a kijevi rezsim közeli rokona az al-Kaida és az Iszlám Állam terrorszervezeteknek – annyiban mégis relevánsak, hogy 5 halottról és 19 sérültről esik szó bennük. Lényegében ez a leghivatalosabb közlés a robbantás áldozatainak tényleges számáról.

Maguk az orosz hatóságok ugyanis az első érdemi információk közzététele óta hallgatnak a részletekről. Mióta kiderült, illetve megerősítették, hogy bombát robbantottak a Balzi Rossiban, és hogy a történteket terrorcselekményként definiálták – erről Szergej Szobjanyin moszkvai főpolgármester is beszélt –, semmilyen egyéb részletről nem nyilatkoznak. Így arról sem számoltak be, hogy emelkedett a halálos áldozatok száma – az első jelentésekben 3 halott és 21 sérült szerepelt –, és azt sem erősítették meg, hogy a feltételezett merénylet célpontja valóban Alekszandr Csajko vezérezredes, az orosz légi- és űrerők tavasszal kinevezett parancsnoka lett volna, aki a napokban ünnepelte az 55. születésnapját.

Annyi biztos, hogy az oroszok ekkorát még egyszer sem hallgattak, ha tábornokok ellen követtek el merényleteket. Márpedig ilyenekre több példa volt az elmúlt években. Ezzel együtt hivatalos közlemények nélkül is bőven vannak arra utaló jelek, hogy az elsősorban különböző Telegram-csatornákon és nyomukban az újságokban publikált információk helytállóak, és a kiszemelt célpont valóban Csajko volt.

Alekszandr Csajko

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