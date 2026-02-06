Többször meglőtték az orosz hadsereg egyik tábornokát Moszkvában

Vlagyimir Alekszejev Fotó: Orosz Védelmi Minisztérium

Az orosz hadsereg egyik magas rangú tábornokát többször meglőtték és megsebesítették Moszkvában - írja a BBC.

Vlagyimir Alekszejev altábornagyot a város északnyugati külvárosában, egy lakóépületben történt támadás után azonnal kórházba szállították, állapota ismeretlen. „Az áldozatot a város egyik kórházába szállították” - mondta a nyomozó bizottság egyik tagja, amely szerint gyilkossági kísérlet miatt büntetőeljárást indítottak.

Aljekszejev az orosz hadsereg hírszerzésért is felelős főparancsnokságának (GRU) magas rangú vezetője. Az Európai Unió szankciókat vezetett be ellene, miután a GRU-t vádolták a 2018-as idegméreggel elkövetett támadással Salisburyben, az Egyesült Királyságban. Jelentős szerepet játszott az ukrajnai háborúban, részt vett az Ukrajnával folytatott tárgyalásokon az oroszok 2022-es mariupoli ostroma során. Őt küldték tárgyalni a Wagner zsoldoscsoport vezetőjével, Jevgenyij Prigozsinnal is, aki 2023 júniusában rövid és véres lázadást vezetett.

Még nem tudni, ki áll a péntek reggeli lövöldözés mögött. Ukrajna a múltban már többször is felelősséget vállalt orosz katonai vezetők elleni támadásokért. Az orosz titkosszolgálat tisztviselői azt állították, hogy január végén megakadályoztak egy orosz katona elleni merényletkísérletet Szentpéterváron. Egy üzbég férfit pedig januárban börtönbe zártak, mert 2024-ben meggyilkolt egy másik tábornokot, Igor Kirillovot egy moszkvai lakóház előtt. Az ukrán hírszerző szolgálat azt állította, hogy ők állnak a támadás mögött.