Az Orbán-kormány 7,2 milliárdért nyitott volna luxuséttermet Brüsszelben

„A kormány egyetért azzal, hogy a Belgium, 1000 Brüsszel, Rue Ducale 51. szám alatti ingatlan (kataszteri szám: D147h000) és annak rendeltetésszerű használatához szükséges ingóságok per-, teher-, és igénymentesen, a független ingatlanforgalmi szakértő által megállapított forgalmi értékbecslés szerinti, legfeljebb bruttó 7 247 622 885 forint vételáron – adásvétel útján – belga jog szerint felújított állapotban, az ingatlan tekintetében a szükséges engedélyek (...) rendelkezésre állását követően állami tulajdonba kerüljön” – derül ki a HVG birtokába került, nem sokkal a kormányváltás előtt született, 2070/2026. számú kormányhatározatból.

A pirossal bekeretezett ingatlant nézték ki Orbánék, mellette balra a sarkon a Brüsszeli Magyar Ház Fotó: Google Maps

Ezek az úgynevezett kétezres kormányhatározatok nem titkosítottak ugyan, viszont nem is nyilvánosak, ezért sem volt nyoma ennek a döntésnek a Magyar Közlönyben. Ez a határozat arról is rendelkezett, hogy 150 millióból berendezéseket is lehet venni az ingatlanba, amely majd a szomszédos magyar tulajdonban lévő állami palotát is birtokló Brüsszeli Magyar Ház Nonprofit Kft. tulajdonába kerüljön.

A terv egyébként az volt, hogy az új épületre megszerezzék a kereskedelmi tevékenység célú funkcióváltásra szóló engedélyt – amely a Magyarország Házára nem elérhető –, és ott exkluzív éttermet nyissanak a magyar gasztronómia népszerűsítése céljából. Ennek az engedélynek a megszerzése volt a szerződés hatályba lépésének feltétele, mivel ez egy idő után elérhetetlennek tűnt a lap szerint, az adásvétel végül meghiúsult. Volt ugyanakkor még két másik ok is, ami miatt nem jött létre a biznisz: az egyik, hogy a tulajdonos által vállalt teljes körű felújítás műszaki tartalma nem felelt meg az elvárásoknak, a másik pedig, hogy a vételár a teljes keretet kimaxolta volna, így már nem lett volna miből berendezni az ingatlant.

A brüsszeli ingatlan tulajdonosa egyébként az a Laterex Csoport, aki a szomszédos Magyar Házat is felújította. Eleinte csak bérelt, majd később meg is vásárolta a Rue Ducale 51. szám alatti házat. Ők végezték egyébként az MCC brüsszeli központjának felújítását 2 milliárd forintért, de részt vettek a Városliget-projektben is.