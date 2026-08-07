Börtönre ítéltek hét marokkói taxist, mert utasokat vittek a ceutai határhoz

Hét marokkói taxisofőrt ítéltek legfeljebb hat hónap börtönre, amiért utasokat vittek a Ceutával határos Fnideqbe a múlt heti migrációs válság idején – írja az AP. A sofőröket azzal vádolták, hogy segítették az illegális határátlépést. Ez az első ítélet Marokkóban azóta, hogy néhány nap alatt több mint 70 ezren jutottak át az észak-afrikai spanyol exklávéba.

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A tetuáni bíróság a börtönbüntetés mellett fejenként 1070 dollárnak megfelelő pénzbírságot is kiszabott a taxisokra. A bíróság szerint a sofőrök azzal segítették marokkóiak és külföldiek illegális kilépését, hogy utasaikat Fnideqbe, a spanyol határ közvetlen közelébe vitték. Emellett engedély nélküli személyszállítás miatt is elítélték őket.

A sofőrök ügyvédi képviselet nélkül jelentek meg az ügyészség előtt, mert Marokkóban országos ügyvédsztrájk van. Az ítélet ellen fellebbezhetnek, egyikük autóját pedig elkobozták.

Az ítéletek komoly felháborodást váltottak ki a taxisok érdekképviseleteinél. Az országos taxis-szakszervezet megdöbbentőnek és súlyosnak nevezte a büntetéseket, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a válság idején semmilyen hivatalos korlátozást nem rendeltek el az utasszállításra.

„A taxisofőröket nem lehet felelőssé tenni a történtekért. Egyszerűen azért büntették meg őket, mert közszolgáltatást nyújtottak”

– mondta az AP-nek Ali Younes, az országos taxis-szakszervezet tetuáni szervezetének főtitkára.

A taxisok ügye azért is érdekes, mert egyelőre nem tisztázott, pontosan milyen szerepet játszottak maguk a marokkói hatóságok abban, hogy ennyien jutottak el a határig, majd azon keresztül Ceutába.

A múlt héten néhány nap alatt példátlan migrációs hullám érte el Ceutát. A 84 ezres, Spanyolországhoz tartozó városba több tízezer ember érkezett Marokkóból: volt, aki a szárazföldi határon jutott át, mások a tengeren úsztak be. A roham intenzitása még a 2015-ös európai migrációs válság legsúlyosabb időszakait is meghaladta.

Az AP szerint a mostani hullámban több mint 70 ezren jutottak át Ceutába. A határ két oldalán több mint nyolcvanan meghaltak, a túlélők túlnyomó többségét pedig a spanyol hatóságok visszaküldték, vagy önként visszatértek Marokkóba. Mintegy ezer kiskorú ugyanakkor továbbra is Ceutában maradt.

Az eseményekben fontos szerepet játszhattak a közösségi médiában terjedő hamis hírek. Marokkóiak tömegei láttak olyan TikTok-videókat, amelyek azt állították, hogy megnyitották a spanyol határt, és iratok nélkül is át lehet jutni Európába. A videók létezését a marokkói belügyminisztérium is megerősítette, az ügyészség pedig vizsgálatot indított miattuk.

A határhoz érkezők közül többen arról számoltak be, hogy Fnideq környékén eltűntek azok az ellenőrzőpontok és útlezárások, amelyekkel a marokkói hatóságok máskor már jóval Ceuta előtt feltartóztatják azokat, akiknek nincs európai úti okmányuk. Beszámolók szerint egyes marokkói rendőrök kifejezetten arra biztatták az embereket, hogy induljanak Spanyolország felé.

A spanyol hírszerzés értékelése szerint nem bizonyítható, hogy a marokkói vezetés szervezte volna a migrációs hullámot, azt viszont megállapították, hogy a marokkói hatóságok hagyták kibontakozni, a marokkói vezetés pedig később politikailag is igyekezett kihasználni a helyzetet.

A taxisokkal szembeni ítéletek csak az első részei lehetnek a marokkói hatóságok válaszának. A Marokkói Emberi Jogi Szövetség pénteki közlése szerint a ceutai események miatt már 111 ember van előzetes letartóztatásban. A gyanúsítások között tömeges lázadás, hivatalos személyek bántalmazása és a közlekedés akadályozása is szerepel.