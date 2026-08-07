Katonai bázist épít először Donald Trump Béketanácsa Gázában, közel az első szerződés véglegesítése

Donald Trump még januárban létrehozott Béketanácsa kiadta az első, lerombolt gázai területre vonatkozó építési szerződését, egy kezdetleges 150 fős katonai előőrsöt építenének marokkói csapatok elszállásolására, értesült a The Guardian. A szerződést ugyan még nem véglegesítették, de egy louisianai székhelyű céget, az Arkel Internationalt bízták meg a feladattal, amely már korábban is végzett munkákat az amerikai kormány számára Irakban.

A tisztviselő azt mondta, hogy „az egyik lehetséges szerződés a Nemzetközi Stabilizációs Erők (ISF) támogatására szolgáló létesítményekre vonatkozik, amelyek segítséget nyújtanak a biztonsági és irányítási intézkedések végrehajtásában”. Hozzátették: „Ez a szerződés egyike lesz azoknak, amelyek elengedhetetlenek Gáza jövője szempontjából .”

Rafah 2025 Fotó: BASHAR TALEB/AFP

A Guardian korábbi cikke szerint a testület eredeti gázai újjáépítési terve drámaian összezsugorodott: az egész terület újjáépítésére irányuló ambiciózus tervből mára egy kis kísérleti projekt lett az övezet déli részén.

A most tervezett bázis mindössze 100 méter x 120 méteres, és egy marokkói csapatokból álló kontingens befogadását szolgálja majd, állítja a lap forrása. A bázis Gáza területének azon 60 százalékán helyezkedne el, amelyet az izraeli hadsereg közvetlenül ellenőriz. A forrás szerint a bázis körülbelül egy mérföldre van az izraeli határtól, és „gyors menekülési útvonallal” rendelkezik arra az esetre, ha a kis létszámú erőt támadás érné.

A Guardian által korábban megismert szerződéses tervekben a 150 fős bázis az első fázisa egy 5000 fős katonai bázis építésére irányuló tervnek Gázában.

Ez a bázis „harcijármű állásokat” és egy megemelt védelmi sáncot tartalmazott volna olyan kezdetleges létesítményekkel, amelyek alkalmasak rövid távú bevetésekre. A korábbi szerződés szerint az első fázis „sátrakból és fekvőhelyekből, WC-kből és kézmosóból állna.