Katonai bázist épít először Donald Trump Béketanácsa Gázában, közel az első szerződés véglegesítése

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Donald Trump még januárban létrehozott Béketanácsa kiadta az első, lerombolt gázai területre vonatkozó építési szerződését, egy kezdetleges 150 fős katonai előőrsöt építenének marokkói csapatok elszállásolására, értesült a The Guardian. A szerződést ugyan még nem véglegesítették, de egy louisianai székhelyű céget, az Arkel Internationalt bízták meg a feladattal, amely már korábban is végzett munkákat az amerikai kormány számára Irakban.

A tisztviselő azt mondta, hogy „az egyik lehetséges szerződés a Nemzetközi Stabilizációs Erők (ISF) támogatására szolgáló létesítményekre vonatkozik, amelyek segítséget nyújtanak a biztonsági és irányítási intézkedések végrehajtásában”. Hozzátették: „Ez a szerződés egyike lesz azoknak, amelyek elengedhetetlenek Gáza jövője szempontjából .”

Rafah 2025
Fotó: BASHAR TALEB/AFP

A Guardian korábbi cikke szerint a testület eredeti gázai újjáépítési terve drámaian összezsugorodott: az egész terület újjáépítésére irányuló ambiciózus tervből mára egy kis kísérleti projekt lett az övezet déli részén.

A most tervezett bázis mindössze 100 méter x 120 méteres, és egy marokkói csapatokból álló kontingens befogadását szolgálja majd, állítja a lap forrása. A bázis Gáza területének azon 60 százalékán helyezkedne el, amelyet az izraeli hadsereg közvetlenül ellenőriz. A forrás szerint a bázis körülbelül egy mérföldre van az izraeli határtól, és „gyors menekülési útvonallal” rendelkezik arra az esetre, ha a kis létszámú erőt támadás érné.

A Guardian által korábban megismert szerződéses tervekben a 150 fős bázis az első fázisa egy 5000 fős katonai bázis építésére irányuló tervnek Gázában.

Ez a bázis „harcijármű állásokat” és egy megemelt védelmi sáncot tartalmazott volna olyan kezdetleges létesítményekkel, amelyek alkalmasak rövid távú bevetésekre. A korábbi szerződés szerint az első fázis „sátrakból és fekvőhelyekből, WC-kből és kézmosóból állna.

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