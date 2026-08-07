Legalább hat halottja van egy thaiföldi iskolai lövöldözésnek

Legalább hat ember meghalt egy lövöldözésben a thaiföldi fővárostól, Bangkoktól északra fekvő egyik iskolában, a Nonthaburi tartománybeli Bang Kruai körzetében. A gyanúsított egy 14 éves diák, aki a lövöldözés végén magával is végzett – közölte Dechrapee Kongdee alezredes, a Nonthaburi tartományi rendőrség parancsnoka.

Fotó: LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP

A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy kerüljék el a nonthaburi Debsirin School környékét. Két másik iskolából is hazaengedték a diákokat. A Debsirin Schoolnak Thaiföld-szerte több tagintézménye működik, és az iskolahálózatot széles körben úgy ismerik, mint tekintélyes, magas színvonalú oktatási intézményt. (BBC, MTI)