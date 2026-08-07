Michiganben nemcsak egy szenátori székről döntenek, hanem a Demokrata Párt jövőjéről is

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A novemberi félidős választásokon az egyik legnagyobb figyelem egyértelműen Michiganre irányul majd. Nemcsak azért, mert csatatér állam lévén itt az egyik legnyíltabb a verseny, hanem mert a Demokrata Pártot egy progresszív baloldali jelölt képviseli majd a szenátori helyért folytatott versenyben. Abdul El-Sayed a keddi michigani előválasztáson kis különbséggel ugyan, de legyőzte mérsékelt ellenfelét, Haley Stevenst, és ezzel megmutatta, hogy egy progresszív jelölt nemcsak biztosan demokrata körzetben, hanem valódi csatatérállamban is nyerni tud szenátusi előválasztást.

Akár nyer, akár veszít, a szereplése mindenképpen üzenet lesz a párt számára, és akár még arra is befolyással lehet, ki és milyen irányultságú lesz a demokraták elnökjelöltje 2028-ban. De persze azért sem mellékes, mert Michigan kulcsfontosságú lehet a szenátusi többségért folytatott versenyben. Ha pedig El-Sayed nyer, ő lesz az első muszlim szenátor Amerikában.

Fotó: SCOTT OLSON/Getty Images via AFP

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Az egyiptomi bevándorló családból származó Abdul El-Sayed nem teljesen új név, hiszen már 2018-ban is jelöltette magát michigani kormányzónak, de akkor alulmaradt az előválasztáson a tisztséget jelenleg is betöltő Gretchen Whitmerrel szemben. Az előtte orvosként és epidemiológusként dolgozó El-Sayed 2015-től 2017-ig Detroit egészségügyi vezetője volt, majd 2023 és 2025 között Wayne megye egészségügyi részlegét vezette.

El-Sayed első számú politikai hitvallása is az egészségügyhöz kötődik, hiszen a Medicare for All, vagyis a mindenkire kiterjedő, állami finanszírozású egészségbiztosítás híve, még könyvet is írt a témában társszerzőként.

Van azonban egy sokkal megosztóbb téma, amiben megnyilvánul, ez pedig Gáza, ahol a demokrata mainstreamnél jóval élesebben fogalmaz: elsőként nevezte népirtásnak Izrael gázai offenzíváját a michigani szenátusi jelöltek közül, és az Izraelnek nyújtott katonai támogatás leállítását sürgeti, mivel azt a pénzt szerinte a helyi közösségekre kellen fordítani. Ennek azért is van kiemelt jelentősége, mert Michiganben nagyszámú arab és zsidó közösség is él, továbbá Stevens kampányát bőkezűen támogatta az AIPAC, az USA legnagyobb Izrael-párti lobbiszervezete.