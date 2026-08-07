Robbanás volt a pozsonyi Slovnaft olajfinomítójában

Robbanás történt pénteken a pozsonyi Slovnaft olajfinomítójában, ahol egy kőolajtermékeket tároló tartály sérült meg, majd a benne lévő anyag kigyulladt – írja az Új Szó. A történtekről Magyar Péter is beszélt péntek délutáni sajtótájékoztatóján. A robbanásban senki sem sérült meg, a vállalat szerint a környéken élőkre nincs közvetlen veszély. A finomító közelében fekvő Csölle önkormányzata ugyanakkor arra kérte a lakosokat, hogy egyelőre ne menjenek a szabadba, csukják be az ablakokat és kapcsolják ki a légkondicionálókat.

Szemtanúk szerint a robbanást hatalmas dörrenés kísérte, amelyet a környéken messziről is lehetett hallani, és több közeli épület ablaka is beleremegett. A finomító fölé sűrű füst emelkedett, a tüzet a Slovnaft saját tűzoltói oltják.

Explosion and Fire at Slovakian Oil Refinery



- An explosion and fire occurred at the "Slovnaft" oil refinery in Bratislava, the capital of Slovakia.



- According to initial reports, the sound of the explosion was heard in buildings near the refinery, and after that, a fire broke… pic.twitter.com/QhWZsJjPOI — World Source News (@Worldsource24) August 7, 2026

Lucia Čorbová, a vállalat szóvivője a TASR szlovák hírügynökségnek azt mondta, egy kőolajtermékeket tároló tartály sérült meg, ennek következtében gyulladt meg a benne lévő anyag. A szóvivő szerint az incidensben senki sem sérült meg, és a lakosság nincs közvetlen veszélyben.

A finomító közelében fekvő Csölle (Rovinka) önkormányzata ennek ellenére óvatosságra intette a lakosságot. Arra kérték az ott élőket, hogy lehetőleg maradjanak zárt térben, csukják be az ablakokat, és kapcsolják ki a légkondicionáló berendezéseket.

Külön felhívták a figyelmet a gyerekekre, az idősekre és a légúti betegségben szenvedőkre, és arra kérték a lakosokat, hogy kövessék az önkormányzat, a mentőszolgálat és más hatóságok tájékoztatását.

A robbanás pontos okát és körülményeit egyelőre vizsgálják.