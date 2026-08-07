Vádat emeltek Renner Erika zaklatójával szemben

A Fővárosi Főügyészség emberölés előkészületének bűntette miatt vádat emelt, és végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását indítványozza a „lúgos orvos” áldozatát, Renner Erikát fenyegető férfival szemben.
A vád lényege szerint a 61 éves férfi figyelemmel kísérte a „lúgos orvosként” közismertté vált elkövető elleni bírósági eljárást, és az a meggyőződés alakult ki benne, hogy a terheltet tévesen, megalapozatlanul ítélték el. (A „lúgos orvos”, aki 2018-ban 11 év börtönt kapott, tavaly majdnem szabadlábra került, de a bíróság végül meggondolta magát.)
Emiatt – bár személyesen semmilyen formában nem volt érintett az eljárásban és annak kimenetelében – a per újratárgyalását akarta elérni. 2019-től többször is feljelentést tett a sértett ellen hamis tanúzásért, és más jogi eszközöket is igénybe vett. Az idő előrehaladtával egyre inkább a rögeszméjévé vált az ügy, és a sértettel szemben többször is erőszakosan lépett fel. Büntetőeljárások indultak ellene, de a Btk. előírásai alapján ezek miatt a férfi nem volt büntethető.
A férfi haragja egyre nőtt, és később megtudta Renner Erika lakcímét is. 2025. augusztus 19-én újra megjelent a nő otthonánál, ahol kiragasztott egy képet és szöveget tartalmazó cetlit, amin a sértett fényképe is szerepelt, és amin a férfi ismét megkérdőjelezte a „lúgos orvos” elleni ítéletet. Ezután kaputelefonon felcsöngetett a sértetthez. A hívást a sértett élettársa fogadta, akinek a vádlott fenyegetően azt mondta, hogy amikor legközelebb erre jár, megöli Renner Erikát, majd lelépett.
A Fővárosi Főügyészség emberölés előkészületének bűntette miatt vádiratot nyújtott be az egy éve letartóztatásban lévő férfival szemben.
A nyomozás során kirendelt elmeorvos szakértő szerint a férfit az elmeállapota súlyos fokban korlátozta abban, hogy a bűncselekmény következményeit felismerje, illetve e felismerésnek megfelelően cselekedjen. Ennek ellenére a Fővárosi Főügyészség a súlyosító körülmények túlsúlyára figyelemmel vele szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabására tett indítványt.
A főügyészség azt is indítványozta, hogy a bíróság a tárgyalás alatt is tartsa fenn a letartóztatást, és azt továbbra is az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben hajtassa végre. Az ügyészség indítványozta továbbá, hogy a bíróság a sértettet kezelje a büntetőeljárási törvény szerinti különleges bánásmódot igénylő személyként, és tanúként a vádlott távollétében hallgassa majd ki.
A különleges bánásmódra jogosult személy esetében a hatóság – többek között – fokozott körültekintéssel jár el az érintett személy magánéletének kímélete érdekében, az eljárási cselekmények tervezése és elvégzése során az érintett személy személyes igényeire külön figyelemmel van.
Tavaly a kormány bejelentette, hogy több pénzt szán a megelőző távoltartás ellenőrzésére: egyszeri jelleggel csoportosítottak át némi pénzt, mert kiemelt érdek a kapcsolaton belüli erőszak visszaszorítása. Az év végén Renner Erika – aki az igazságügyi miniszterrel is beszélgetett áldozatvédelemről – megkapta a TASZ Szabad-díját, aminek a jelöltjei kiálltak a jogaikért, nemcsak saját maguk, hanem mások védelmében is.
A 60 éves férfi letartóztatását július 18-án szüntette meg az ügyészség.
A bíróság a kényszerintézkedés végrehajtásának helyéül az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet jelölte ki.
A törvényszék közleménye szerint első fokon tévedett a bíró.
Áldozatvédelemről beszéltek, miután egy jogszabály hibásan szövegeződött meg tavaly.
A TASZ Szabad-díjának a jelöltjei kiálltak a jogaikért, nemcsak saját maguk, hanem mások védelmében is.
Egyszeri jelleggel csoportosítanak át némi pénzt, mert kiemelt érdek a kapcsolaton belüli erőszak visszaszorítása.