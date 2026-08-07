Vádat emeltek Renner Erika zaklatójával szemben

A Fővárosi Főügyészség emberölés előkészületének bűntette miatt vádat emelt, és végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását indítványozza a „lúgos orvos” áldozatát, Renner Erikát fenyegető férfival szemben.

A vád lényege szerint a 61 éves férfi figyelemmel kísérte a „lúgos orvosként” közismertté vált elkövető elleni bírósági eljárást, és az a meggyőződés alakult ki benne, hogy a terheltet tévesen, megalapozatlanul ítélték el. (A „lúgos orvos”, aki 2018-ban 11 év börtönt kapott, tavaly majdnem szabadlábra került, de a bíróság végül meggondolta magát.)

A lúgos orvos a bíróságon 2018-ban. Fotó: Halász Júlia/444

Emiatt – bár személyesen semmilyen formában nem volt érintett az eljárásban és annak kimenetelében – a per újratárgyalását akarta elérni. 2019-től többször is feljelentést tett a sértett ellen hamis tanúzásért, és más jogi eszközöket is igénybe vett. Az idő előrehaladtával egyre inkább a rögeszméjévé vált az ügy, és a sértettel szemben többször is erőszakosan lépett fel. Büntetőeljárások indultak ellene, de a Btk. előírásai alapján ezek miatt a férfi nem volt büntethető.

A férfi haragja egyre nőtt, és később megtudta Renner Erika lakcímét is. 2025. augusztus 19-én újra megjelent a nő otthonánál, ahol kiragasztott egy képet és szöveget tartalmazó cetlit, amin a sértett fényképe is szerepelt, és amin a férfi ismét megkérdőjelezte a „lúgos orvos” elleni ítéletet. Ezután kaputelefonon felcsöngetett a sértetthez. A hívást a sértett élettársa fogadta, akinek a vádlott fenyegetően azt mondta, hogy amikor legközelebb erre jár, megöli Renner Erikát, majd lelépett.

A Fővárosi Főügyészség emberölés előkészületének bűntette miatt vádiratot nyújtott be az egy éve letartóztatásban lévő férfival szemben.

A nyomozás során kirendelt elmeorvos szakértő szerint a férfit az elmeállapota súlyos fokban korlátozta abban, hogy a bűncselekmény következményeit felismerje, illetve e felismerésnek megfelelően cselekedjen. Ennek ellenére a Fővárosi Főügyészség a súlyosító körülmények túlsúlyára figyelemmel vele szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabására tett indítványt.

A főügyészség azt is indítványozta, hogy a bíróság a tárgyalás alatt is tartsa fenn a letartóztatást, és azt továbbra is az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben hajtassa végre. Az ügyészség indítványozta továbbá, hogy a bíróság a sértettet kezelje a büntetőeljárási törvény szerinti különleges bánásmódot igénylő személyként, és tanúként a vádlott távollétében hallgassa majd ki.

A különleges bánásmódra jogosult személy esetében a hatóság – többek között – fokozott körültekintéssel jár el az érintett személy magánéletének kímélete érdekében, az eljárási cselekmények tervezése és elvégzése során az érintett személy személyes igényeire külön figyelemmel van.

Renner Erika interjút ad az AFP-nek 2025. február 25-én. Fotó: Isza Ferenc/AFP

Tavaly a kormány bejelentette, hogy több pénzt szán a megelőző távoltartás ellenőrzésére: egyszeri jelleggel csoportosítottak át némi pénzt, mert kiemelt érdek a kapcsolaton belüli erőszak visszaszorítása. Az év végén Renner Erika – aki az igazságügyi miniszterrel is beszélgetett áldozatvédelemről – megkapta a TASZ Szabad-díját, aminek a jelöltjei kiálltak a jogaikért, nemcsak saját maguk, hanem mások védelmében is.