35 perces tanórák, kevesebb házi feladat, óraszám-átcsoportosítás, mindennapos meseolvasás – elkészült a minisztérium alsó tagozatos javaslatcsomagja

Tizennégy pontból álló javaslatcsomagot készített az alsó tagozatos oktatás gyerekközpontú megújítása érdekében az oktatási minisztérium. A Kókayné Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár vezetésével kidolgozott „Legyen élmény a tanulás!” című ajánláscsomag célja, hogy „a tanulás élményszerűbbé váljon, az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyermekek életkori sajátosságaihoz” – közölte az oktatási minisztérium szombaton.

Alsós gyerekek Robi robottal táncolnak egy szolnoki iskolában 2018-ban Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A javaslatcsomag minden pontjának három eleme van: felsorolták, mi az elérni kívánt cél, mi ehhez a javasolt szakmai megoldás, és végül mi a konkrét intézményi teendő. Az ajánlások és azok részletezései ezen az oldalon találhatók. A javaslatok fontosabb pontjai: