35 perces tanórák, kevesebb házi feladat, óraszám-átcsoportosítás, mindennapos meseolvasás – elkészült a minisztérium alsó tagozatos javaslatcsomagja

Tizennégy pontból álló javaslatcsomagot készített az alsó tagozatos oktatás gyerekközpontú megújítása érdekében az oktatási minisztérium. A Kókayné Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár vezetésével kidolgozott „Legyen élmény a tanulás!” című ajánláscsomag célja, hogy „a tanulás élményszerűbbé váljon, az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyermekek életkori sajátosságaihoz” – közölte az oktatási minisztérium szombaton.
A javaslatcsomag minden pontjának három eleme van: felsorolták, mi az elérni kívánt cél, mi ehhez a javasolt szakmai megoldás, és végül mi a konkrét intézményi teendő. Az ajánlások és azok részletezései ezen az oldalon találhatók. A javaslatok fontosabb pontjai:
Legyen gyerekbarát az iskolakezdés és a napirend, a minisztérium azt ajánlja, hogy az iskolák alakítsanak ki a tanítási idő kezdete előtt egy reggeli ráhangoló idősávot például beszélgetőkörrel, közös olvasással vagy mesehallgatással.
A rugalmasabb óraszervezés jegyében az iskola vizsgálja meg a 35 perces tanítási órák, valamint a hosszabb, többféle tevékenységre lehetőséget biztosító összevont tanulási blokkok alkalmazásának lehetőségét.
Az iskola biztosítson hosszabb udvari vagy mozgásos szünetet, megfelelő időt a nyugodt étkezésre, valamint szükség szerint mese-, csendes vagy pihenőidőt.
A helyi tanterv és az órarend tervezésekor az iskola tudatosan használja a kétévfolyamos cikluson belüli óraszám-átcsoportosítás lehetőségét.
Az iskola építse be éves munkatervébe a könyvtári, múzeumi, természeti, közművelődési, helytörténeti és sportlétesítményben megvalósuló foglalkozásokat.
A pedagógiai program határozza meg az alsó tagozatos házi feladat mennyiségi és minőségi korlátait. Ennek részeként elsőben lehetőség szerint ne legyen kötelező írásbeli házi feladat, míg hétvégére és szünetre csak kivételesen adjanak kötelező feladatot.
A testnevelésben kapjon nagyobb szerepet a szabadtéri játék, a séta, a néptánc, a természetjárás, az ügyességi és csapatjáték, valamint más közösségi és élménymozgás.
Cél a megfigyelésre, kísérletezésre, cselekvésre és problémamegoldásra épülő gondolkodás fejlesztése. Ennek érdekében javasolják többek között udvari mérések, növény- és környezetmegfigyelés, egyszerű kísérletek, tárgyakkal végzett számolás vagy mozgásos matematika rendszeres alkalmazását.
A délutáni foglalkozásokban az iskola kerülje a mechanikus, tanórapótló jellegű szervezést.
A hangsúly többek között a szabad játékon, mozgáson, a könyvtári és művészeti tevékenységen, felzárkóztatások és tehetséggondozáson legyen.
Az iskola építsen be rövid, rendszeres mese-, felolvasás- vagy történethallgatási alkalmakat a tanítási nap elejére, a tanulási blokkok közé vagy a délutáni foglalkozásokba.
Az iskola alakítson ki egyértelmű bántalmazásmegelőzési és -kezelési protokollt, egészítse ki házirendjét.