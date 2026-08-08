A saját pártja buktathatja meg Merzet

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Németország lassan tényleg a kontinens beteg embere lesz: a nem is olyan régen még az egész Uniót magával húzó német ipar sosem látott válságba jutott, különös tekintettel a Kína által szorongatott autógyártásra; a gazdaság máig nyögi az energiaválság következményeit, amin nem segít a jelenlegi nemzetközi környezet sem, és a rendkívül népszerűtlen Scholz-kormányt váltó Merz-kabinet mintha csak azt akarná bebizonyítani, hogy lehet ezt még fokozni, miközben az AfD már hét százalékponttal, sosem látott előnnyel vezet a CDU előtt a közvélemény-kutatásokban.

Mindezek ellenére Friedrich Merz helyzete a pártján belül egészen a közelmúltig biztosnak tűnt, mert mindenki tisztában volt vele, hogy jelen helyzetben a stabilitás mindennél fontosabb. Csakhogy a kancellár néhány nap alatt pár személyi döntéssel annyira megnehezítette a saját helyzetét, hogy most már egyre többen beszélnek arról, hogy Merz nem fogja kitölteni a mandátumát, sőt, még az idén mennie kell.

Fotó: MICHAEL KAPPELER/dpa Picture-Alliance via AFP

Nyugtalanság a színfalak mögött