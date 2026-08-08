Hegedűs Zsolt szombaton egy Facebook-bejegyzésben jelentette be, hogy a átvilágítják a Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány működését és gazdálkodását, miután az Akadémia saját stratégiai dokumentuma szerint működését és közfeladatainak ellátását eddig költségvetési forrásból finanszírozták. Hegedűs szerint pedig ez az anyag maga is hivatkozik korábbi hiányosságokra és ÁSZ-vizsgálatra.

Az egészségügyi miniszter többek között azt írta, hogy pénteken járt az alapítványnál, ahol személyesen egyeztetett arról, hogy az intézmény működését és gazdálkodását is átvilágítják, ami 2,25 milliárd közpénz felülvizsgálatát jelenti. Erre többek között azért van szükség szerinte, mert az intézmény saját stratégiai dokumentuma szerint működését és közfeladatainak ellátását eddig költségvetési forrásból finanszírozták. Az anyag maga is hivatkozik korábbi hiányosságokra és ÁSZ-vizsgálatra. Ráadásul az alapítvány egy többszintes, nagy budai ingatlant is vásárolt a XII. kerületi Diana utcában, amit felújítottak. Erről korábban mi is írtunk Hadházy Ákos nyomán, aki már 2025-ben arról posztolt, hogy orosz milliárdos cégétől vett Kásler Miklós közpénzből működő „Onkológiai Akadémiája” 765 milliós luxusvillát.

„Mindezekre tekintettel indokolt, hogy teljes körűen áttekintsük, mire és hogyan használták fel a közpénzeket, milyen vagyonnal rendelkezik az Alapítvány, és indokolt-e a jelenlegi formában történő további működése” – írta Hegedűs. „Az átvilágítás és a személyes egyeztetések lezárását követően hamarosan döntés születik az Alapítvány jövőjéről, az ingatlan esetleges sorsáról. A szakmai értékeket meg kell őrizni. A közpénzek felhasználásának viszont minden esetben átláthatónak, indokoltnak és elszámoltathatónak kell lennie” – tette hozzá a miniszter.

Hegedűs Zsolt az Országgyűlésben 2026. július 6-án. Fotó: Németh Dániel/444

Az Alapítvány létrehozásáról még 2019-ben született kormányzati döntés, az Akadémia pedig 2020-tól építette ki működését. A szervezetet Kásler Miklós volt miniszter vezette, aki 2018. május és 2022. május között volt az emberi erőforrások minisztere a negyedik Orbán-kormányban.