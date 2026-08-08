Frontálisan ütközött egy személy- és egy tehervonat Horvátországban, az utasok többsége megsérült a balesetben

Személy- és tehervonat ütközött össze szombat délelőtt Horvátországban, Zágrábtól keletre, Križevci közelében. Halálos áldozata nincs a balesetnek, de több mint tízen megsérültek, többen súlyosan.

A baleset oka ugyan még, de a Jutarnji list nem hivatalos információi szerint a Bjelovar felől érkező tehervonat nem állt meg a tiltó jelzélnél, ahol meg kellett volna várnia az egyvágányos pályán a szembe jövő személyt, ezért történhetett a frontális ütközés.

A mentésben több mint ötven tűzoltó vett részt. Egy közelben lakó férfi a saját targoncájával segített először levinni a sérülteket a nehezen megközelíthető vasúti töltésről a horvát sajtó szerint. A személyvonaton 27-en utaztak, közülük a horvát Index tudósítása szerint 14 -en megsérültek, köztük hatan súlyosan.