Március óta nem látott szintre csökkenhet ma a benzinár

A Mol a pénteki 9 forint után szombattól újabb 9 forinttal csökkenti a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi árát. Az előző napi változtatás megjelent benzinkutakon, az átlagár a csütörtöki 594 forint után pénteken 585 forint volt. Ha a mostani árcsökkentést is érvényesítik a kiskereskedelmi árakban a kutak, akkor az autósok 576 forintos átlagáron tankolhatnak – erre legutóbb március elején volt példa.

A fuvarozás, áruszállítás szempontjából fontos dízelárak esése ugyanakkor még nem kezdődött meg (ez vélhetően azzal van összefüggésben, hogy Oroszország néhány hete betiltotta a dízel exportját, sőt, importálni kezdett az olajipari infrastruktúráját ért hatékony ukrán dróntámadások miatt). Bár pénteken és ma is csökken 3-3 forinttal a nagykereskedelmi ár, ha ez át is megy a kutak áraiba, még akkor is 657 forint lesz a literenkénti dízelár.

A Holtankoljak.hu adatai szerint egyébként olyan kút is van Magyarországon, ahol literenként 493 forintért lehet benzint tankolni, és olyan is, ahol csak 513 forint a gázolaj literenkénti ára, ezek azonban irreálisan alacsonynak tűnnek, feltehetően idejétmúlt adatközlésből származnak. Ha ennyire extrém alacsony árakat a főváros térségében nem is látni, szombat reggel 565 forintos benzin- és 574 forintos dízelárat találtunk Budapesten és 50 kilométeres körzetében .