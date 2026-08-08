Vaddisznó jutott le a Kossuth téri metróállomásra, leállt a metróközlekedés

Leállt a metróközlekedés a kettes metró vonalán a Deák tér és a Déli pályaudvar között szombat délelőtt, miután egy vaddisznó leszökött a Kossuth téri metróállomásra. A BKK-n, illetve BKV-n belüli első hírek még úgy szóltak, hogy a metróállomásra nem sokkal 11 óra előtt lejutott vaddisznót egy érkező metrószerelvény elütötte.

Majd olyan információk jelentek meg, hogy nem történt gázolás, bár az állat valóban beesett a sínek közé. A vaddisznó azonban az életmentő árokba zuhant; ez egy, a metróvágányok között kialakított mélyedés, ami arra szolgál, hogy ha valaki véletlenül bezuhan a sínek közé, ott meghúzódhasson, míg ki nem mentik.

Karácsony Gergely a Facebookon megerősítette, hogy a vaddisznó miatt kellett leállítani a metrót. „Hogy miként került a vaddisznó a Kossuth téri metróállomásra, azt most még senki nem tudja” – írta a főpolgármester, hozzátéve: „a BKV-s kollégák dolgoznak, hogy mielőbb helyreálljon a rend, és mindenről tájékoztatást adnak hamarosan”.

Frissítés: A BKV délután két óra körül közleményt adott ki, amiben ismertették az eset részleteit. A közlemény szerint miután a forgalmi ügyeletes észlelte, hogy „az egyik, üzemen kívüli mozgólépcsőn egy vaddisznó sétál lefelé a peronszintre”, azonnal értesítette az állomásra éppen akkor beérkező szerelvény vezetőjét. A metróvezető „arra kérte a peronon tartózkodó utasokat, hogy biztonságuk érdekében szálljanak vissza a metrókocsikba”. A rendkívüli helyzetben az állat rövid időre bejutott az egyik vonatba, de senki nem sérült meg.

A vaddisznó végül elhagyta a szerelvényt, majd egy szolgálati lépcsőn lejutott a sínek közé, és a várakozó metró alá húzódott. A BKV munkatársai azonnal kiürítették és lezárták az állomást, minden utas biztonságban elhagyta a területet.

Ezután a katasztrófavédelem helyszínre érkező munkatársai kezdték meg az állat befogását. Amikor kiderült, hogy a vaddisznó sérült, „a helyszínre riasztott hatósági állatorvos megvizsgálta és felmérte az állapotát, majd a lehetséges megoldásokat mérlegelve a kilövés mellett döntött”. A BKV szerint „azt egyelőre nem tudni, hogy a vaddisznó hol szerezte a sérüléseit, illetve, miért tévedt be az állomásra”.

A katasztrófavédelem az MTI-nek kiadott közleményben azt közölte, mi történt: a 60 kilogrammos állat beszorult egy érkező metró vezetőfülkéje alá, ám az ütközést túlélte, végül egy vadász lelőtte. Hozzátették, hogy a szerelvény elmozdítása, majd az állomás feszültségmentesítése után egy katasztrófavédelmi egység kiemelte az állatot az alagútból.

Az esetről egy olvasónk két videót is készített. Illetve, ha már videó: egy reels videó is készült a vaddisznóról még a Kossuth téren, a Pick bisztrónál mielőtt bement volna az állomásra.