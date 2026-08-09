Hahó, értelmiségiek! Itt egy DJ Oti-magyarázó azoknak, akik most döbbennek rá, mi ez az egész

KULTÚRA

Miután észleltem, hogy a közélettel aktívan foglalkozó kollégáim között is bőven akadnak olyanok, akik valamiért csak Vitézy Dávid közlekedési miniszter posztja után értesültek a DJ Oti-jelenségről, majd ébredtek rá, hogy ez bár vicc, mégis komoly, úgy éreztem, szélesebb körben is haszna lenne egy gyorstalpalónak arról, hogy mégis mi az isten történt szombat este a Hajógyári-szigeten.

Röviden: Sebestyén Balázs a keletnémet DJ alteregójaként, DJ Otiként lépett fel a Sziget mínusz sokadik napján színpadán, ahol 90-es évekbeli slágereket játszott 65 ezer embernek.

Hosszabban:

Sebestyén Balázs már évekkel ezelőtt bedobta sokadik személyiségként DJ Otit a tévézés, rádiózás, önismereti előadásokat tartás, alufóliasisakos elméletek megosztása és bitcoin-pápáskodás mellé, 2024 októberében már a Budapest Parkban léépett fel DJ Oti néven, de már azt megelőzően is volt egy nagyobb fellépése a siófoki Plázson. Sőt, 2024-ben aztán volt még egy Budapest Parkban megrendezett bulija, amire fél perc alatt kelt el az összes jegy.

Sebestyén Balázs akkor a saját Facebook-oldalán a következő szöveggel promózta a bulit: „2025. augusztus 19-én Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége, DJ OTI! Siófokon olyan bulit csinált, hogy az idei tanévkezdésre kénytelenek voltak kibővíteni a 12. osztályos történelem könyveket 2024. július 20-ig a kiadók. A szaúdi herceg szülinapi partiját és Elon Musk céges összejövetelét is visszautasító lemezlovas fenomén csak egy közönségnek mondhatott igent. Debütálása óta úgy hivatkozik a Honfoglalók tüzes lendületével felvértezett magyar bulizókra, mint »Meine Familie«. Augusztus 19-én a Budapest Parkban újabb zenei utaztatásra invitál a napjainkra már Nobel-békedíjas virtuóz, akitől maga a dalai láma is idézni szokott. A harmadik szemet aktiváló 90-es és 2000-es évek slágereit, ezúttal a fővárosban harsogjuk majd mantraként! »Meine Familie, ich komme!«”

Annyi volt itt a történés, hogy Sebestyén Balázs talált egy újabb piaci rést, és ráébredt arra, hogy korosztályának, vagyis a negyvenes-ötvenes embereknek nemcsak arra lenne igénye, hogy a kretén vicceit hallgassa reggelente a rádióban vagy esténként a tévében, hanem arra is, hogy önkívületi állapotban és neonszínű jelmezekbe öltözve ordíthassanak Scooterre, 2 Unlimitedre, East 17-re vagy Gigi D'Agostinóra. Márminthogy újra azt érezhessék, hogy 1998 van.

Szóval megszülte DJ Oti karakterét, ennek a nagy felismerésnek köszönhetően pedig Sebestyén Balázs augusztus 8-án 65 ezer ember előtt csinált úgy, mintha DJ lenne, és erre 65 ezer ember fizette ki a belépőt. A normál jegyár 23 990 forint volt, a VIP szektorba ennek több mint a kétszeresét, 49 990 forintot kellett kifizetni, de a jegyértékesítő oldal szerint 20 fő vásárolhatott szuper VIP jegyet is, fejenként 1 999 990 forintért.

Így nézett ki a Hajógyárira érkező tömeg szombat délután az Árpád hídról:

Meg így:

És igen, volt külön OTI-transzfer a Nyugati pályaudvarról:

A koncert fellépés előtt ekkora tömeg várta, hogy színpadra lépjen a bundába öltözött, parókás Sebestyén Balázs:

Fotó: DJ Oti/Facebook

És mit kapott cserébe a 23 990 forintos jegyárért a neonszínbe öltözött millenialokból és X generációsokból álló tömeg? A kommentek szerint italt nem feltétlenül, ugyanis a fenti fotót is tartalmazó Facebook-poszt alatt többen panaszkodtak, hogy órákig kellett sorbaállni a pultoknál.

Kapott azonban 30 fokban és porban meg tömegben állva, kifogásolható hangosítással Sláger-rádiós zenéket.

Meg ilyet:

És ilyet:

Mindezt ilyen körítéssel:

De mindezek után a Hajógyári-sziget területén még egy afterparty is volt, ahol feltehetően ugyanaz történt, mint a „koncerten”, csak itt már anélkül szóltak „a 90-es és 2000-es évek legnagyobb himnuszai”, hogy közben a közönség feje felett repkedett volna Sebestyén Balázs.

Fotó: DJ Oti/Facebook

Augusztus 20-án lesz egy másik buli is Siófokon, de már arra is elfogytak a jegyek. Így aki a fentieknél is mélyebben szeretné tanulmányozni, hogy mégis miért vonz ez ekkora tömegeket, annak ajánlom az alábbi, 2025-ös, Budapest Parkban tartott DJ Oti-buliról készített közel egy órás videó megtekintését.

Forrás
KULTÚRA dj oti sziget hajógyári-sziget sebestyén balázs koncert
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