Vitézy szerint az, hogy 65 ezren vettek jegyet Sebestyén Balázs dj-zésére, olyan, mintha egy telt házas Puskás-meccs lenne kettes metró nélkül

65 ezer ember váltott jegyet DJ Oti (azaz Sebestyén Balázs) szombati bulijára az Óbudai-sziget (Hajógyári-sziget) Nagyrétjén. A közlekedési és beruházási miniszter a Balázsék című rádióműsorban azt mondta, tíz éve, Rihanna szigetes koncertje óta nem fordult elő, hogy ekkora érdeklődést keltsen egy esemény a szigeten.

„Nem akarom, hogy túlzottan elbízd magad, Balázs, de a fő referenciapont, az Rihanna egyébként. Ő váltott ki utoljára akkora érdeklődést a budapestiek körében is, hogy ilyen méretű terhelést kapott a Sziget, mint amit most fog. Éppen ezért nézzük, hogy akkor mi működött és mi nem”

– idézte Vitézyt a story.hu.

A miniszter szerint:

„Ez most valójában olyan, mintha egy telt házas Puskás-meccs lenne kettes metró nélkül, és egy olyan stadion nélkül, ami erre van kitalálva. Tehát ez egy elég nagy kihívás lesz a város közlekedési rendszerének, és magának a Szigetnek is. A legszűkebb keresztmetszet a K-híd, ami jelen állapotában nem tud egyszerre nagy tömeget fogadni. Ez egy órában, ha minden jól megy, akkor is 10-12 ezer embert jelent. Ahhoz, hogy 63 ezer ember oda megérkezzen úgy, hogy nem alszik kint senki, ahhoz, hogy minden szuperül menjen, akkor is 5-6 órára van szükség. És nyilván óhatatlanul elő fog állni olyan helyzet, hogy ez nem egyenletesen jelenik meg, tehát itt biztosan az jár jól, aki minél előbb kimegy.”

Sebestyén felhívta a figyelmet arra, hogy a Szentlélek térhez közeli H-híd is nyitva lesz, és onnan ugyan kicsit több gyaloglással, de kényelmesebben lehet bejutni.

Sebestyén Balázs mint DJ Oti Fotó: Sebestyén Balázs/Instagram

Néhány nappal a buli után kezdődik az idei Sziget fesztivál, ami még nagyobb nyomást helyez majd a környékre.