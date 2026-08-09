Kedden megint 38 fok lesz

Vasárnap se felhő, se szél nem várható, így a zavartalan napsütés miatt 29-35 fokig melegedhet a levegő - írja a Hungaromet. Békés és Csongrád megyékre sárga riasztást is kiadtak, miután a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 25 fokot.

A hét első két napján még melegebb lesz, hétfőn 33-37, kedden 32-38 fok várható országszerte. Éjszaka viszont már komolyabb lehűlésekre lehet számítani, lesz olyan pontja az országnak, ahol 8 illetve 10 fok valószínű, máshol viszont 22-24 fok marad éjjelre is.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Kedden jön egy hidegfront, amiatt szerdától pár fokkal hűvösebb lesz, de ez is azt jelenti, hogy 27-34, illetve csütörtökön 28-33 fok valószínű. Utána ismét melegszik az idő.

Eső nem lesz.