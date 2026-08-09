Két nő hirtelen nagyon rosszul lett a szigetes Oti-bulin, meg vannak róla győződve, hogy bedrogozhatták őket, de egyelőre nincs erre utaló hivatalos információ

Szélsebesen terjed két poszt a közösségi médiában, az egyiket egy férfi írta a lánytestvéréről, a másikban egy nő meséli el a saját esetét. Mindkét történet lényege, hogy a szigetes DJ Oti-bulin voltak, ott alkoholos italt vásároltak, azt itták, majd hirtelen rosszul lettek. Egyik nő sem egyedül szórakozott, egyikük a testvérével, másik a barátnőjével és a férjével volt.

Mindkét történet főszereplője úgy véli, hogy egészen biztosan drogot keverhetett valaki titokban az italába, mert nem ittak annyit, hogy az indokolná a váratlan, brutális, korábban még nem tapasztalt rosszullétet. A történetek elmesélései alapján mindketten kaptak orvosi ellátást, de nem csináltak rajtuk drogtesztet. A húga esetéről posztoló férfi azt írta, magánúton próbálnak majd tesztet csináltatni. Azt is írja, hogy a zárójelentésen „alkohol abúzús” szerepel.

Megkerestük a mentőszolgálatot és a rendőrséget is a kérdéseinkkel. A mentők még nem válaszoltak, azt írták, válaszadásig szíves türelmet kérnek. A rendőrség azt írta, „a megkeresésben jelzett tartalommal bejelentés vagy feljelentés a BRFK III. Kerületi Rendőrkapitányságra ezidáig nem érkezett”.

A Sziget szervezői a 24.hu-nak azt írták, értesültek az eseményekről, figyelemmel kísérik az ezzel kapcsolatos kommunikációt, valamint az OMSZ és a biztonsági szolgálat helyszíni vezetőivel is egyeztettek.

A testvéréről posztoló férfi azt is írta a bejegyzésében, hogy a mentők borzasztóan bántak velük, erre viszont már reagált a mentőszolgálat egy posztban, azt írták, „a bejegyzésben az egészségügyi ellátással és a kommunikációval kapcsolatban megfogalmazott észrevételeket komolyan vesszük, ezért a saját működésünket érintő körülményeket megvizsgáljuk. Fontosnak tartjuk, hogy az ilyen visszajelzésekből tanuljunk, feltárjuk az esetleges hibák vagy hiányosságok okait, és ahol szükséges, javítsunk a működésünkön”.