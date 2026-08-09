Lannert Judit luxusfürdőszobát talált Novák Katalin egykori kormányzati irodájában

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videón mutatta meg irodáját, ami a Fidesz-kormányok ideje alatt a Családokért Felelős Államtitkárság, vagyis Novák Katalin és Koncz Zsófia egykori munkahelye volt.

Lannert „intimitást nélkülöző hotel-feelingként” jellemezte az iroda hangulatát. A helyiség sarkában rendes íróasztal helyett egy recepciós pultra hasonlító dolgozóasztal van, ami mellett nincsenek fiókok és szekrények. Bár könyvespolc sincs a szobában, a csillárok láthatóan drágák lehettek.

A dolgozószobából nyílik a fürdőszoba, ami leginkább egy nívós hotelba illik. A zuhanyzón kívül gardrób, sminktükör, hajszárító és fekete burkolattal körülvett mosdókagyló van a helyiségben. A belső világítással rendelkező gardróbban egyébként ott maradt egy blézer a kormányváltás előttről.

Lennert úgy összegezte a láttottakat, hogy „jól láthatóan a Fidesz-érában a nők a reprezentatitás célját szolgálták, és nem gondolták róluk, hogy dolgozniuk kellene”.