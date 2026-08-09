Náci hajóroncsok bukkannak elő a Dunából

A Duna rekord alacsony vízszintje feltárta Európa náci múltjának maradványait, több tucat második világháborús hajó emelkedett ki a folyómederből – írja a Guardian.

A folyó közepén, a szerb-román határon egy szétesett hajótest volt látható, amely egy homokpadon akadt fenn. A roncs általában víz alatt van, és csak nagyobb aszályok idején bukkan fel.

Ez például egy 2 évvel ezelőtti felvétel Fotó: AMIR HAMZAGIC/Anadolu via AFP

Más roncsok is láthatóvá váltak a Dunán, többről azt feltételezik, még mindig fegyverekkel vannak megrakva.

A lap azt írja, a hajók Adolf Hitler fekete-tengeri flottájának részét képezték, amelyet a német hadsereg szándékosan süllyesztett el a háború vége felé, hogy lelassítsa a szovjet előrenyomulást. A történészek szerint akár 200 német hadihajót is elsüllyesztettek így 1944. szeptemberében. A náci Németország 1945. májusában adta meg magát.

A szerb kormány korábban megpróbálta eltávolítani a roncsokat, de a rajtuk lévő robbanóanyagok miatt a legtöbb a helyén maradt.

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