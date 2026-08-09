Szervkereskedőkről szóló rémhírek miatt támadtak mentősökre egy erdélyi faluban

agybaj

Kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak az erdélyi Récekeresztúron (Recea-Cristur) feldühödött falusiak egy mentőautóra, a jármű vezetője súlyos szemsérülést szenvedett – közölte a román egészségügyi minisztérium.

A Kolozs megyei mentőszolgálat járműve szombat este egy beteget vett fel a Dés városától 40 kilométernyire lévő településen, majd a falu központjában két autóval eltorlaszolták az útját, megállásra kényszerítették és többen rátámadtak.

A mentőorvos szerint csak azért úszták meg a lincselést, mert a sofőrnek sikerült megfordítania az autót, és el tudtak menekülni a másik irányba. Miután beértek a dési kórházba, a sofőrt is megműtötték. A szaruhártyáját az összetört szélvédő egy szilánkja sértette fel.

A mentősök azt mondták, a falusiak eleve gyanakodva fogadták őket, és telefonnal vették őket, amikor Récekeresztúrra érkezve betegük címe felől érdeklődtek.

A rendőrség szerint a „fekete mentőkről” szóló rémhírek miatt történt a támadás. Aszerint szervkereskedők mentőautókkal járnak Románia településein, hogy gyerekeket raboljanak el. A hatóságok felhívták az emberek figyelmét arra, hogy csak hivatalos forrásból tájékozódnak, és ne osszanak meg a közösségi médiában terjedő rémhíreket.

A román belügyminisztérium vasárnap ismét cáfolta a rémhírt a Facebookon, amit három TikTok-bejegyzés képernyőfotójával illusztrált.

Az illusztráció
Fotó: Román belügyminisztérium

A minisztérium szerint a pánikkeltésre használt „figyelmeztető” fotókat manipulálták vagy mesterséges intelligenciával hozták létre. Közölték, Romániában soha nem jegyeztek fel olyan esetet, mikor mentőtautóval raboltak volna embert. (MTI)

agybaj rémhírterjesztés szervkereskedelem fekete mentő lincselés TikTok videó récekeresztúr románia