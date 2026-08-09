Szervkereskedőkről szóló rémhírek miatt támadtak mentősökre egy erdélyi faluban

Kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak az erdélyi Récekeresztúron (Recea-Cristur) feldühödött falusiak egy mentőautóra, a jármű vezetője súlyos szemsérülést szenvedett – közölte a román egészségügyi minisztérium.

A Kolozs megyei mentőszolgálat járműve szombat este egy beteget vett fel a Dés városától 40 kilométernyire lévő településen, majd a falu központjában két autóval eltorlaszolták az útját, megállásra kényszerítették és többen rátámadtak.

A mentőorvos szerint csak azért úszták meg a lincselést, mert a sofőrnek sikerült megfordítania az autót, és el tudtak menekülni a másik irányba. Miután beértek a dési kórházba, a sofőrt is megműtötték. A szaruhártyáját az összetört szélvédő egy szilánkja sértette fel.

A mentősök azt mondták, a falusiak eleve gyanakodva fogadták őket, és telefonnal vették őket, amikor Récekeresztúrra érkezve betegük címe felől érdeklődtek.

A rendőrség szerint a „fekete mentőkről” szóló rémhírek miatt történt a támadás. Aszerint szervkereskedők mentőautókkal járnak Románia településein, hogy gyerekeket raboljanak el. A hatóságok felhívták az emberek figyelmét arra, hogy csak hivatalos forrásból tájékozódnak, és ne osszanak meg a közösségi médiában terjedő rémhíreket.

A román belügyminisztérium vasárnap ismét cáfolta a rémhírt a Facebookon, amit három TikTok-bejegyzés képernyőfotójával illusztrált.

Az illusztráció Fotó: Román belügyminisztérium

A minisztérium szerint a pánikkeltésre használt „figyelmeztető” fotókat manipulálták vagy mesterséges intelligenciával hozták létre. Közölték, Romániában soha nem jegyeztek fel olyan esetet, mikor mentőtautóval raboltak volna embert. (MTI)