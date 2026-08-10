900 millió ember mondhatja teljes joggal, hogy ilyen rohadt meleg júliusunk még sose volt

Olasz napraforgók Fotó: MARCO BERTORELLO/AFP

Hőmérsékleti rekordok születtek júliusban a Száhel-övezetben, Latin-Amerikában, Franciaországban és Spanyolországban, vagyis mintegy 900 millió ember lakhelyén - derült ki az AFP francia hírügynökség hétfőn megjelent számításából, amely az európai Copernicus Légkörmegfigyelő Szolgálat (CAMS) adatait vette alapul.

A Copernicus ERA5 éghajlati modelljéből származó milliárdnyi adat részletes elemzéséből kiderült, hogy 33 országban megdőlt a júliusi hőmérsékleti rekord. Egyes országokban a meteorológiai ügynökségek, mint a Météo-France vagy a spanyol Aemet, bejelentették, hogy olyan küszöbértékeket léptek át, amelyek a mérések kezdete óta még soha nem fordultak elő.

Az AFP által elemzett adatok magukban foglalják a műholdas méréseket, a földi, tengeri és légi meteorológiai állomások adatait, valamint más modellezéseket. Ezek 1970 óta óránkénti bontásban fedik le az egész világot.

Az érintett 900 millió ember közül mintegy 400 millió él Afrikában, főként a Száhel-övezetben. Ebben a régióban tíz országban dőlt meg a júliusi hőmérsékleti rekord, Mauritániától, Nigertől és Burkina Fasótól nyugaton egészen Szudánig, Kenyáig és Etiópiáig keleten. A Száhel-övezet országai a hőmérséklet-emelkedés szempontjából a legsebezhetőbbek közé tartoznak, miközben sokuk már így is fegyveres konfliktusokkal, élelmezésbiztonsági problémákkal és súlyos szegénységgel küzdenek.

Közép-Amerikában és Dél-Amerika északi részén a júniusban kezdődött és az év végén csúcsára érő El Nino éghajlati jelenség is hozzájárul a soha nem látott hőmérsékleti értékek kialakulásához. Mexikótól Észak-Brazíliáig, a Csendes-óceán partjáig és a Guyana-fennsíkig mintegy 110 millió ember élte át a valaha mért legmelegebb júliust.

Mintegy 120 millió európai él olyan régiókban, ahol 2026-ban a valaha mért legmelegebb júliust regisztrálták, így az Egyesült Királyságban, Franciaországban és Spanyolországban. Franciaországban a hőmérséklet 3,8 Celsius-fokkal haladta meg az 1991-2020 közötti időszakra számított átlagértékeket, amelyek már eleve magasabbak voltak, mint az iparosodás előtti időszak (1850-1900) hőmérsékletei.

Tűzre süt a nap Franciaországban Fotó: ROMAIN PERROCHEAU/AFP

Franciaországban és Spanyolországban egyben rekordmértékű aszályt is regisztráltak, amely elősegítette a pusztító tűzvészek kialakulását. Július végén egy hatalmas tűzvész mintegy 42 ezer hektárnyi területet pusztított el, és több mint 220 ezer ember kimenekítését tette szükségessé a délnyugat-franciaországi Gironde megyében. Ugyanakkor Spanyolország közelmúltjának legnagyobb tűzvésze mintegy 44 ezer hektárt tarolt le a Madrid közelében fekvő Ávila tartományban.

A világ más régiói, amelyek ugyan kisebb kiterjedésűek és ritkábban lakottak, ahol összesen több mint 250 millió ember él, júliusra vetítve példátlan hőhullámot tapasztaltak, így a kínai Szecsuan tartományban, az amerikaii Wyoming és Colorado államban, illetve Indonéziában Szumátra és Borneó szigetén - írták az elemzésben. (MTI)