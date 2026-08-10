A Delfin tájfun elérte Kína keleti partvidékét, több mint egymillió embert evakuáltak

Elérte Kínát az idei év legerősebb trópusi ciklonja, a Delfin névre keresztelt tájfun, ami már vasárnap heves esőzéseket, erős szelet, valamint árvíz- és földcsuszamlás-riadókat hozott magával – írja a Reuters.

Helyiek cipelnek homokzsákokat Shanghaiban. Fotó: YING TANG/NurPhoto via AFP

Hétfőre heves esőzéseket jósolnak egy sor tartományban, az előrejelzések szerint Csöcsiang középső és keleti részein 250-500 milliméter csapadék is hullhat. A tájfun várhatóan nyugati irányba halad tovább, majd Kína középső-délnyugati részén lassul le és gyengül el. Az elnyúló esők növelhetik az árvizek és a földcsuszamlások veszélyét, különösen a hegyvidéki területeken és a kisebb folyók mentén.

Fotó: YING TANG/NurPhoto via AFP

A Delfin vasárnapi érkezésére a hatóságok biztonságba helyezték a tengeri munkásokat, visszarendelték a hajókat a kikötőbe, és fokozott ellenőrzéseket hajtottak végre a víztározók, a hegyi patakok, a földcsuszamlásra hajlamos területek, az építkezések és a turisztikai helyszínek környékén. Az ország keleti részén a közlekedés sokfelé akadozik, és több mint egymillió embert evakuáltak az otthonaikból.

Fotó: HECTOR RETAMAL/AFP

A tájfun korábban már végigsöpört Japán déli részén, ahol hatan megsérültek, és több mint ötvenezer épület maradt áram nélkül.