A legolcsóbb jegyekkel számolva is másfél milliárd folyhatott be a DJ Oti-buliból

gazdaság

Másfél milliárd forint folyhatott be Sebestyén Balázs keletnémet DJ alteregójának szombati bulijából a Pénzcentrum becslése szerint. Azt írják, hogy bár a DJ Oti Show pontos bevételét a különböző jegytípusok darabszáma nélkül nem lehet kiszámolni, de a legóvatosabb becslésből, vagyis abból kiindulva, hogy mind a 65 ezer résztvevő a legolcsóbb, 23 990 forintos normál jegyet vásárolta, a jegyekből származó teljes bevétel közel 1,56 milliárd forintra jön ki.

A normál belépőjegy 23 990 forint, a VIP pedig 49 990 forint volt, de volt lehetőség jegyet vásárolni egy 20 fős Sky Boxba is 1 999 990 forintért.

Fotó: DJ Oti/Facebook

Ahogy a lap is írja, az ilyen rendezvényeken a jegybevételek 40 százalékát is elvihetik az adók, a jegyértékesítési jutalékok és a szerzői jogdíjak, ami ebben az esetben nagyjából 620 milliós levonást jelent, így körülbelül 930-940 millió forint maradt a koncert tényleges lebonyolítására.

Ebből nyilván fizettek a Szigetnek a helyszínért, az infrastruktúra használatáért és az egyéb kapcsolódó szolgáltatásokért, illetve ki kellett fizetni a fellépőket, műsorvezetőket, háttérdolgozókat, vagyis a Pénzcentrum számításai szerint Sebestyén Balázs DJ-zésének tényleges nyeresége óvatos becsléssel 3-400 millió forint lehetett. A Pénzcentrum ehhez hozzátette, hogy a pontos költségvetés és a szerződések ismerete nélkül ugyanakkor nem lehet meghatározni a végleges összeget, azt pedig különösen nem, hogy ebből személyesen mennyi jutott Sebestyén Balázsnak.

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