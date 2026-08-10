Az alacsony vízállás miatt megszakadhat a rajnai hajózási útvonal

Az alacsony vízállás miatt a héten leállhat az áruszállítás a Rajna egyik kulcsfontosságú szakaszán, ami gyakorlatilag kettéoszthatja a fontos nemzetközi vízi útvonalat – írja az MTI a BDB német belvízi hajózási szövetség vezetőjére hivatkozva.

A kevés csapadék miatt a Koblenz és Mainz között fekvő Kaubnál a folyó vízszintje a hét folyamán várhatóan először lehet egyszámjegyű. A folyó ezen a szakaszon különösen sekély, ezért ilyen alacsony vízállás mellett a kereskedelmi hajózás már nem tudna árut szállítani, a helyzet a kiránduló- és személyhajózást is érintené.

„Elvileg a Rajna ekkor már nem hajózható teljes hosszában, így kettéválik” – mondta Jens Schwanen a BDB ügyvezetője.

A Rajna és a Mosel folyók találkozása Koblenznél július végén. Fotó: THOMAS FREY/dpa Picture-Alliance via AFP

A BDB szerint az egyik hajózási terület az amszterdami, rotterdami és antwerpeni kikötők, valamint Köln és a nyugat-németországi csatornahálózat közötti térség lenne, míg délebbre a Majna, a Mosel, a Neckar, valamint a Duna-Majna-csatorna mentén folytatódhatna a hajózás. A Duna-Majna-csatorna fontos nemzetközi összeköttetés Délkelet-Európa és a Fekete-tenger felé.

Schwanen közölte, hogy a német közlekedési minisztériummal újabb válságtanácskozásokat terveznek. A közúti és vasúti szállítás fokozásának lehetőségeit már hétfőn megvitatják, szerdán pedig felülvizsgálják a közút-, vasút- és víziút-hálózaton tervezett építési munkálatokat.