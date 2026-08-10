Черт возьми! Bezár a Minden Másnál Sokkal Olcsóbb Ruszki Szupermarketlánc

Enteriőr

Először a Világgazdaság írta meg múlt szombaton, hogy bezárt az orosz ultradiszkont-lánchoz, a Meréhez tartozó Basket Plus lánc egyetlen magyarországi áruháza, amelyről Szily László írt emlékezetes cikket. A 444 napok óta próbálja megszólalásra bírni a céget, de hiába érdeklődünk, ahogy az akár távolabbról odautazó és zárt ajtókat találó vásárlók is hiába várnak választ. Közleményt nem adtak ki, a Facebook-oldaluk pedig augusztus 1. óta nem frissült.

A probléma nem magyarországi: több kelet-európai országban is bezártak az üzletek, miután a tulajdonosuk július 31-én felkerült az EU szankciós listájára.

A döntés indoklása szerint Szergej Schneider orosz milliárdos, az Oroszország egyik legnagyobb élelmiszer-áruházláncát birtokló Svetofor Group társalapítója és társtulajdonosa. Oroszországban és külföldön több mint 2200 diszkontáruházat üzemeltet olyan márkanevek alatt, mint a Svetofor, a Mere és a MyPrice. Az EU szerint Schneider üzleti birodalma fontos szerepet játszik az orosz nemzetgazdaság támogatásában, 2014 óta működik a megszállt Krímben, és továbbra is üzemelteti diszkontáruházait az elfoglalt ukrán területeken. Az indoklás felrója, hogy a Svetofor hivatalos honlapja a Krím-félszigetet Oroszország részének tünteti fel, ezzel igazodva a Kreml narratívájához.

„Szergej Schneider Oroszországban tevékenykedő befolyásos üzletembernek minősül, aki anyagi vagy pénzügyi támogatást nyújt olyan tevékenységekhez, amelyek veszélyeztetik vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét” - áll a szankció indoklásában.

A döntés után, napokon belül elkezdtek érkezni a hírek több európai országból, Lettországtól Görögországig, hogy a korábban ambíciózus terjeszkedést tervező cégcsoport üzleteit bezárták vagy felfüggesztették működésüket. Csehországban és Litvániában zárolták is a tulajdonos házaspár vagyonát.

Hogy miért volt népszerű ez a bolt Magyarországon, arról videós riportot is készítettünk.