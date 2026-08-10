Eltűnt egy bejelentett robbanótest a Dunából, a rendőrség segítséget kér

Eltűnt egy második világháborús robbanótest azután, hogy bejelentették az előbukkanását az apadó Dunából. A felkutatásához a lakosság segítségét kéri a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK). Az ügyben rendőrségi eljárás indult – írja az MTI. A BRFK kéri, hogy ha valaki tud valamit a tárgyról vagy annak hollétéről, haladéktalanul értesítse a rendőrséget a központi segélyhívón.

A kép illusztráció. Fotó: Daniel - stock.adobe.com

Egy férfi hétfőn személyesen jelentette be a XXII. kerületi rendőrkapitányságon, hogy a Nagytétényi út és a Tóth József utca közelében a Duna alacsony vízállása miatt láthatóvá vált meder iszapjában egy lövedéknek látszó, rozsdás tárgyat talált, amelyről fényképet is készített. A bejelentő fényképei alapján nem zárható ki, hogy a fotókon látható eszköz egy második világháborús tüzérségi gránát.

A rendőrség az ügyben szakértőt rendelt ki, akivel azonnal a helyszínre mentek, de már nem találták meg a tárgyat, csupán annak a helyét azonosították. Az adatok szerint a tárgy a bejelentés és a rendőrök kiérkezése között tűnt el, feltételezhető, hogy valaki elvitte.

Figyelmeztettek, hogy ha valaki megtalálta vagy magához vette a tárgyat, semmiképpen ne mozgassa tovább, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani. Ha valóban robbanótestről van szó, akkor a működésbe lépése súlyos, akár halálos sérüléseket is okozhat. A több évtizede földben vagy vízben fekvő robbanóeszközök ma is veszélyesek lehetnek, ezért kezelésüket kizárólag tűzszerész szakemberek végezhetik.

A BRFK arra is figyelmeztetett, hogy a Duna medréből előbukkanó tárgyakat nem szabad elmozdítani, elvinni, de legjobb hozzá se nyúlni. Ha a talált tárgy veszélyesnek tűnik, vagy felmerül a gyanú, hogy robbanóeszköz vagy lőszer lehet, akkor biztonságos távolságból tegyenek bejelentést a 112-es segélyhívó számon.