G7: Matolcsy Ádám vezérigazgató lett az MNB-botrány egyik kulcscégénél

Matolcsy Ádámot, a korábbi jegybankelnök fiát nevezték ki vezérigazgatónak két, az MNB-botrányhoz köthető cégben is – írja a G7.

A fontosabb ezek közül a cégbirodalom egyik központi vállalata, a Dry Immo Zrt. volt, ami egyike annak a tucatnyi – többségében ingatlanügyekre specializálódó – vállalatnak, amelyek nevét a Dry (angolul: száraz) szóból képezték, miután a vállalatokat a Matolcsy család bizalmi emberének, Száraz Istvánnak a személye kötötte össze.

A cég, amit Matolcsy kinevezésével egy időben átneveztek Obsidian Capital Zrt.-re, több más vállalatban is tulajdonos. A G7 azt írja, többségi részesedése van például az MNB-botrány egyik kulcsvállalatában, a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt.-ben.

De azt is írják, hogy egyébként ez a társaság menedzselte azt a magántőkealapot, aminek megpróbálták átjátszani az MNB-alapítvány vagyonkezelőjét Matolcsy György jegybankelnökségének utolsó napjaiban.

A lap szerint ezek a változások most arra utalnak, hogy a cégbirodalom papíron is elkezdett eltávolodni Száraz Istvántól, és közeledik Matolcsy Ádámhoz.