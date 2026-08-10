Már legalább 26 halottja van a kolumbiai földrengésnek

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Hétfőn reggel 7,4-es erősségű rengés rázta meg San José del Palmar városát Kolumbiában. A BBC azt írja, az áldozatok száma már 26-ra emelkedett, köztük van három gyerek is, akikre rádőlt egy fal.

Fotó: JOAQUIN SARMIENTO/AFP

A Kolumbiai Geológiai Szolgálat közlése szerint ez a földrengés az elmúlt évtized legerősebbje volt Kolumbiában. Eddig két utórengést regisztráltak, 2,8-as és 4,8-as erősséggel, utóbbit széles körben lehetett érezni, olyan, távolabbi országokban, mint Venezuela, Ecuador és Panama.

Fotó: ANDRES VALENCIA/AFP

Az erős rengések miatt több épület is súlyos károkat szenvedett, a romok alatt többen is lehetnek. Caliban a kórház épülete is megrongálódott.Reptereket is lezártak, a Popayán repülőtéren például azért függesztették fel a forgalmat, mert a Puracé vulkán hamut szór.

Fotó: JOAQUIN SARMIENTO/AFP

Marco Rubio közölte, hogy az Egyesült Államok kormánya „szoros figyelemmel kíséri” a Kolumbiát sújtó földrengést, és „készen áll a segítségnyújtásra”. (BBC)