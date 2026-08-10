Nem indulhat a választáson az orosz párt, amelyik egyedüliként ellenzi az ukrajnai háborút

Az orosz legfelsőbb bíróság törölte az ellenzéki liberális párt, a Jabloko listájának bejegyzését, így a párt nem indulhat az őszi parlamenti választáson. A Jabloko volt az egyetlen párt, amelyik az ukrajnai háború befejezéséért kampányolt.

A Jabloko indulását a Kreml-barát Rogyina párt támadta meg a bíróságon. A kereset szerint a Jabloko megsértette a kampányfinanszírozási szabályokat, az országban betiltott közösségimédia-platformokon adott fel kampányhirdetéseket, és bizonyos szovjet dalok felhasználásával megsértette a szerzői jogot. A Rogyina azzal is támadta a Jablokót, hogy háborúellenes álláspontja valójában szélsőségességre való felhívás és Oroszország területi integritásának megsértése.

Nyikolaj Ribakov Fotó: IGOR IVANKO/AFP

Nyikolaj Ribakov, a Jabloko elnöke visszautasított a vádakat, és azt mondta, a Rogyina azért nyújtotta be a keresetet, mert pártjának politikája ltér a jelenlegi hatalom irányvonalától. A Jablokónak 5 napja van az ítélet elleni fellebbezésre. (via Kyiv Independent)