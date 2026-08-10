Szerdán részleges napfogyatkozás lesz, ezt Sopronból lehet majd élvezni igazán

A napnyugtához közeli órákban részleges napfogyatkozás lesz megfigyelhető Magyarországról, ezért érdemes lesz minél nyugatabbról szemlélni a jelenséget – írja az Időkép. A Svábhegyi Csillagvizsgáló bejegyzése szerint legközelebb 2027. augusztus 2-án, utána pedig csak 2030-ban lesz látható hasonló jelenség, ezért az alkalmat nem érdemes kihagyni.

A kép illusztráció, a 2025-ös, Egyesült Királyságból látható részleges napfogyatkozás látható rajta. Fotó: PAUL ELLIS/AFP

Az Időkép szerint Sopron és környéke lesz a megfigyelés első számú központja, az ország legnyugatibb pontjaként itt lesz a legnagyobb a Hold által okozott takarás mértéke, mielőtt a Nap teljesen eltűnne a horizont mögött – 86 százalékos takarást jósolnak.

Érdemes lesz nyílt horizontú helyszínt választani, mivel a nap ekkor már alacsonyan áll majd, illetve a biztonságos megfigyeléshez ajánlott a megfelelő napszűrő szemüveg használata. A portál szerint a napfogyatkozás idején az ország nagy részén derült lesz az ég, felhők alig vagy egyáltalán nem lesznek, így az esemény jól nyomon követhető lesz.