A részleges napfogyatkozást naplementekor lehet majd látni Magyarországon

Szerdán, a kora esti órákban részleges napfogyatkozásnak lehetünk szemtanúi Magyarország területéről. Grönlandon, Izlandon és Spanyolországban teljes sötétségbe borul a táj, nálunk a lemenő Napnak néhol több mint a felét takarja majd el a Hold. A Svábhegyi Csillagvizsgáló honlapján összefoglalták, mit érdemes tudni erről.

A jelenség megfigyelését augusztus 12-én, szerdán kora este, Budapestről nézve 19 óra 22 perctől érdemes elkezdeni, ekkor történik meg ugyanis az úgynevezett I. kontaktus, vagyis a Hold ekkor érinti meg a napkorongba. A fővárosban a Nap lenyugvásának pillanatában éri majd el a legnagyobb fedést.

A keleti országrészben nyugszik le hamarabb a Nap, ott ugyan még percekkel korábban is kezdődik el a fogyatkozás, de onnan nézve a Hold jelentősen kisebb részét takarja ki a Napnak az ország nyugati feléhez képest. Nyugaton akár 25 perccel később lesz a naplemente, közben még tovább tud mozogni a Hold a napkorong elé, jelentősen nagyobb részét takarja ki a Hold a Napnak napnyugtakor. Budapestről nézve 19 óra 58 perckor lesz napnyugta, ekkor ott a napfelszín 60,3%-át takarja majd el a Hold.

A Csillagvizsgáló oldalán azt írják, a jelenség szabad szemmel is jól követhető, egy egyszerű binokulár (látcső) vagy egy kisebb csillagászati távcső segítségével még közelebb hozhatjuk az élményt.

Fontos azonban, hogy a Nap felé irányított bármilyen távcsöves megfigyelésnél szigorúan kötelező a távcső objektívje elé biztonságosan rögzített, gyári napszűrő fólia használata, mert ennek hiányában a távcsőbe nézés azonnali és maradandó vakságot okoz! Távcső nélkül is csak az erre használatos szemüveggel szabad belenézni a napba. A Napba megfelelő védelem nélkül soha ne nézzenek bele!

Nagyobb, körülbelül 50–100-szoros nagyítással egy kisebb csillagászati távcsőben gyönyörűen kirajzolódnak a holdi hegyek és kráterek sziluettjei a vakító napfelszín előtt. Ha a Napon éppen napfoltok is láthatók (amire a nemrégiben bekövetkezett napfoltmaximum miatt jó esélyünk lesz), azok közül néhányat a Hold pereme fokozatosan elfedhet, ami különösen látványos jelenség.

A napfogyatkozás ideje alatt a környezetünkben is különös változásokat tapasztalhatunk. Bár nem lesz teljes a sötétség, a napfény több mint a felének hirtelen elvesztése miatt a kora esti világosság szürkésebb árnyalatot vesz fel, a hőmérséklet gyorsabban csökkenhet, és a természet is elcsendesedik, a vártnál korábban és gyorsabban beköszöntő alkonyat miatt.