A védőoltások korlátozásáról írt alá elnöki rendeletet Trump

Donald Trump amerikai elnök olyan rendeletet írt alá, amely kevesebb gyermekkori védőoltást szorgalmaz, és javasolja a mumpsz, kanyaró és rubeola (MMR) elleni kombinált oltások szétválasztását.

„Évtizedekkel ezelőtt a gyerekek a ma megkövetelt oltásoknak csak a töredékét kapták meg” – mondta Trump. „Akkoriban az emberek sokkal egészségesebbek voltak, és természetesen a ma tapasztalható magas autizmusarány sem létezett.”

A rendelet emellett azt javasolja, hogy a gyermekkori védőoltások számát csökkentsék 11-re az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia (AAP) által jelenleg ajánlott 18-ról.

Trump rendelete útmutatásként szolgál, nem kötelező érvényű, mivel az iskolába járáshoz szükséges oltásokat nem a szövetségi kormány, hanem tagállami szinten határozzák meg.

Donald Trump és Robert F. Kennedy a rendelet aláírásakor. Fotó: ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP

Az elnök hétfőn az Ovális Irodában azt mondta, hogy kormánya „aranystandardként ismeri el a gyermekkori védőoltási ajánlásokat csupán 11 alapvető oltásra vonatkozóan a legsúlyosabb és legveszélyesebb betegségek ellen”.

A rendelet értelmében minden gyermek számára ajánlott oltások a következők: kanyaró, mumpsz, rubeola, diftéria (torokgyík), tetanusz, pertussis (szamárköhögés), gyermekbénulás (polio), Haemophilus influenzae B típus, pneumococcus-betegség, humán papillomavírus (HPV), valamint varicella, azaz bárányhimlő.

Az elnök utalt rá, hogy az MMR-vakcina „meglehetősen halálos” lehet, ha egyszerre adják be. Ahhoz hasonlította, mintha egy üveg szénsavas üdítőt öntenének egy gyermek testébe. Amikor egy riporter bizonyítékot kért a „halálos” állításra, Trump így válaszolt: „Azt hallottam, hogy vannak, akik ezt mondják.”

Az Egyesült Államok Betegségmegelőzési és Járványügyi Központja (CDC) szerint az MMR-oltás nagyon kis mértékben hordozza magában a lázgörcsök kockázatát kisgyermekeknél. Az egészségügyi problémákkal küzdőknek, beleértve a súlyos allergiás reakciókat vagy a legyengült immunrendszert is, azt javasolják, hogy az oltás beadatása előtt konzultáljanak kezelőorvosukkal. A CDC szerint „a legtöbb embernél, aki megkapja az MMR-vakcinát, nem jelentkezik semmilyen súlyos probléma”, és a vakcina beadatása „sokkal biztonságosabb, mint elkapni a kanyarót, a mumpszot vagy a rubeolát”.

Trump egészségügyi minisztere, ifjabb Robert F. Kennedy elmondta, hogy a javasolt változtatások célja a szülők választási lehetőségének biztosítása, nem pedig a gyermekkori védőoltásokhoz való hozzáférés megtiltása. Trump már a megválasztása előtt beszélt arról, hogy ha Kennedy lesz az egészségügyi miniszter, az az oltások korlátozásával is járhat. (BBC)