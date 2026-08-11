A védőoltások korlátozásáról írt alá elnöki rendeletet Trump

külföld

Donald Trump amerikai elnök olyan rendeletet írt alá, amely kevesebb gyermekkori védőoltást szorgalmaz, és javasolja a mumpsz, kanyaró és rubeola (MMR) elleni kombinált oltások szétválasztását.

„Évtizedekkel ezelőtt a gyerekek a ma megkövetelt oltásoknak csak a töredékét kapták meg” – mondta Trump. „Akkoriban az emberek sokkal egészségesebbek voltak, és természetesen a ma tapasztalható magas autizmusarány sem létezett.”

A rendelet emellett azt javasolja, hogy a gyermekkori védőoltások számát csökkentsék 11-re az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia (AAP) által jelenleg ajánlott 18-ról.

Trump rendelete útmutatásként szolgál, nem kötelező érvényű, mivel az iskolába járáshoz szükséges oltásokat nem a szövetségi kormány, hanem tagállami szinten határozzák meg.

Donald Trump és Robert F. Kennedy a rendelet aláírásakor.
Fotó: ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP

Az elnök hétfőn az Ovális Irodában azt mondta, hogy kormánya „aranystandardként ismeri el a gyermekkori védőoltási ajánlásokat csupán 11 alapvető oltásra vonatkozóan a legsúlyosabb és legveszélyesebb betegségek ellen”.

A rendelet értelmében minden gyermek számára ajánlott oltások a következők: kanyaró, mumpsz, rubeola, diftéria (torokgyík), tetanusz, pertussis (szamárköhögés), gyermekbénulás (polio), Haemophilus influenzae B típus, pneumococcus-betegség, humán papillomavírus (HPV), valamint varicella, azaz bárányhimlő.

Az elnök utalt rá, hogy az MMR-vakcina „meglehetősen halálos” lehet, ha egyszerre adják be. Ahhoz hasonlította, mintha egy üveg szénsavas üdítőt öntenének egy gyermek testébe. Amikor egy riporter bizonyítékot kért a „halálos” állításra, Trump így válaszolt: „Azt hallottam, hogy vannak, akik ezt mondják.”

Az Egyesült Államok Betegségmegelőzési és Járványügyi Központja (CDC) szerint az MMR-oltás nagyon kis mértékben hordozza magában a lázgörcsök kockázatát kisgyermekeknél. Az egészségügyi problémákkal küzdőknek, beleértve a súlyos allergiás reakciókat vagy a legyengült immunrendszert is, azt javasolják, hogy az oltás beadatása előtt konzultáljanak kezelőorvosukkal. A CDC szerint „a legtöbb embernél, aki megkapja az MMR-vakcinát, nem jelentkezik semmilyen súlyos probléma”, és a vakcina beadatása „sokkal biztonságosabb, mint elkapni a kanyarót, a mumpszot vagy a rubeolát”.

Trump egészségügyi minisztere, ifjabb Robert F. Kennedy elmondta, hogy a javasolt változtatások célja a szülők választási lehetőségének biztosítása, nem pedig a gyermekkori védőoltásokhoz való hozzáférés megtiltása. Trump már a megválasztása előtt beszélt arról, hogy ha Kennedy lesz az egészségügyi miniszter, az az oltások korlátozásával is járhat. (BBC)

külföld MMR oltás Donald Trump cdc gyermekkori védőoltások robert f. kennedy
Kapcsolódó cikkek

Trump nem zárta ki, hogy győzelme esetén elfogadja Kennedy javaslatát, és betilt védőoltásokat

De a vízben használt fluorid betiltásán is elgondolkozik.

Molnár Kristóf
külföld