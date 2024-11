Trump nem zárta ki, hogy győzelme esetén elfogadja Kennedy javaslatát, és betilt védőoltásokat

Donald Trump fontos kormányzati szerepet szán az oltástagadó ifj. Robert F. Kennedynek, aki független elnökjelöltként lépett vissza a volt elnök javára. Ez pedig akár a védőoltások betiltását is jelentheti.

Kennedy azért akarja betiltani a gyerekkori védőoltásokat, mert azok szerinte autizmust okoznak. A tudósok korábban cáfolták ezt az állítását.

Amikor megkérdezték Trumptól egy vasárnapi interjúban, hogy engedne-e a Kennedy-féle betiltásnak, nyitva hagyta a kérdést.

„Beszélek majd vele és más emberekkel is. Utána pedig döntök. Tehetséges embernek tartom, határozott nézetekkel” - mondta Kennedyről.

photo_camera Robert F. Kennedy és Donald Trump kézfogása Kennedy visszalépése után egy arizonai kampánygyűlésen Fotó: Rebecca Noble / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Trumpot Kennedy másik ígéretéről, a vízben használt fluorid betiltásáról is megkérdezték. A fluoridot azért keverik a csapvízbe, mert az egészségügyi szakemberek szerint hasznos a fogászati problémák elleni harcban. Kennedy viszont állítja, hogy a vegyi anyag rákot okoz.

Trump a fluorid betiltásával kapcsolatban azt mondta, még nem beszélt Kennedyvel az ötletéről, de rendben valónak és megvalósíthatónak találja azt.

Egyelőre nem lehet tudni, győzelme esetén milyen konkrét pozíciót szán Kennedynek a republikánus elnökjelölt. Trump csak annyit mondott egy korábbi kampányrendezvényén, hogy ha győz, az élelmiszerekkel és a gyógyszerekkel kapcsolatban is nagy mozgásteret biztosít majd Kennedynek. (via The Guardian)