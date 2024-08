Visszalépett Trump javára Kennedy, mostantól hivatalosan is one to one az amerikai elnökválasztás

Robert F Kennedy bejelentette, hogy visszalép az elnökjelöltségtől, és mostantól Donald Trump kampányát fogja támogatni.. Kennedy független elnökjelölt volt, és bár fűződik pár bizarr kijelentés a nevéhez, Biden visszalépéséig a közvélemény-kutatások szerint akár 14-16 százalékos ereményben is bízhatott. Azóta, hogy Kamala Harris lett a Demokrata jelölt, a támogatottsága visszaesett, róla pedig az szivárgott ki, hogy Trumppal tárgyal arról, hogy szerepet kapjon republikánus győzelem esetén a kormányban. Az oltásellenes nézeteiről is ismert Robert Kennedy a hírek szerint leginkább az egészségügyi portfólió iránt érdeklődne. photo_camera Robert F. Kennedy Jr. a jobboldali Fox News egyik műsorában 2023. június 2-án. Fotó: Jamie McCarthy/Getty Images via AFP A Kennedy-dinasztiából származó Robert Kennedy élete nagy részében a családi örökségének megfelelően demokratapárti volt, de egyre inkább különutasnak számított. A visszalépése bejelentésekor azt mondta, hogy azok az elvek, amelyek miatt tavaly októberben otthagyta a korábbi pártját, most arra kényszerítették, hogy támogassa Trumpot. Szerinte a demokraták a háború pártjává váltak, és a cenzúra, a korrupció, a gyógyszeripar és a tech-óriások támogatása határozza meg őket. Robert Kennedy visszalépése a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ingaállamokban és néhány továbbiban, ahol nem teljesen lefutott az eredmény, valóban lekerül a szavazólapokról, míg a valós tét nélküli többiben rajta marad, így azokban elvileg ő is választható lesz.