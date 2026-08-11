Egy teherszállító hajó legénységének négy tagja halhatott meg a Hormuzi-szorosban a húszik rakétatámadásában

Az eltalált Tihamah szárazdokkban

A jemeni közlekedési minisztérium szerint az egyiptomi zászló alatt hajózó, Tihamah nevű kis teherszállítót ért húszi rakétatámadásban a legénység négy tagja meghalt. Az Irán által támogatott húszik eddig nem ismerték el a támadást, ami az első olyan húszi csapás lehet a térségben a háború kirobbanása óta, ami halálos áldozatokkal járt. A jemeni minisztérium szerint három pakisztáni és egy indonéz tengerész volt az áldozatok között. A hajó irányíthatatlanná vált.

Miközben a jemeni parti őrség hajója a legénység életben maradt tagjait próbálta kimenteni, drónnal csaptak le rájuk, aebben a támadásban hárman sérültek meg. A húszik jólius 20-án jelentették be, hogy a szaúdiak szerintük ostrom alá vonták Jement, ezért ők tengeri blokádot hirdetnek Szaúd-Arábia ellen. A brit Ambrex biztonsági céget idéző Reuters szerint a megtámadott hajó Perim szigetétől északkeletre horgonyzott, amikor megtámadták a levegőből.

Élénk nap volt ma a térségben, mivel az amerikai hadsereg Hellfire rakétákkal sorozta meg a panamai Vela Nova konténerszállító hajót, ami Pakisztán partjai előtt tartott az Öböl felé. A hajó az Iránnak szállító hajók ellen hirdetett amerikai blokádot próbálta kikerülni, de a harci helikopter gyorsabb volt.