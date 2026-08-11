Erre varrj gombot, Hollywood! – kőből komponált kolosszális Tito feliratokat nyilváníthatnak műemlékké Szlovéniában

Műemlékké nyilvánítanák Szlovéniában a Josip Broz Tito egykori jugoszláv elnök nevét formázó, kövekből kirakott óriási feliratokat a Sabotin-hegyen és Dekani település közelében – írja a szlovén közszolgálati televízió híre alapján az MTI.

A Nova Gorica-i önkormányzat továbbította egy helyi civil kezdeményezés javaslatát a szlovén kulturális örökségvédelmi intézetnek, amelyben azt kérik, hogy a Sabotin-hegyen található, Tito nevét formázó kőkompozíciót nyilvánítsák helyi jelentőségű műemlékké. A feliratot 1953-ban alakították ki.

Tito a Sabotin-hegyen fejjel lefelé

A Sabotin-hegyen lévő felirat jelenleg is az első világháborúhoz kapcsolódó, nyilvántartott kulturális örökségi területen található, ezért a környékre örökségvédelmi előírások vonatkoznak.

A szlovén televízió beszámolója szerint az osimói határrendezést követően a Tito felirat az olasz oldalon maradt, ám 1978-ban fiatalok és katonák áthelyezték a szlovén oldalra. Aleksander Skrlj, a Nas Tito civil kezdeményezés képviselője szerint Josip Broz Titónak jelentős szerepe volt abban, hogy Nova Gorica és a Tengermellék Szlovéniához került, ezért a helyiek meg akarják őrizni az emléket.

Hasonló kezdeményezés indult a Koper közelében fekvő Dekaniban is, ahol a település feletti hegyoldalon szintén hatalmas Tito felirat látható. Az 1960-as években létrehozott kompozíció még nagyobb is a Sabotin-hegyen találhatónál, kialakításában helyiek, önkéntesek és általános iskolások is részt vettek.

Denis Opatic, a dekani veteránszervezet képviselője szerint a felirat megőrzésével arra is emlékeztetni kívánják az embereket, hogy Tito szerepet játszott abban, hogy a térség felszabadult a fasizmus és a nácizmus alól.

Tito a Sabotin-hegyen fejjel felfelé

A szlovén kulturális örökségvédelmi intézet közölte: míg a Sabotin-hegyi felirat védett örökségi területen fekszik, a dekani kompozíció nem szerepel a kulturális örökségi nyilvántartásban, ezért annak esetleges védetté nyilvánításához előbb szakértői értékelésre van szükség. A felirat első két betűje egy régészeti lelőhely területén található.

Josip Broz Tito a második világháború utáni szocialista Jugoszlávia vezetője, 1953-tól elnöke, 1974-től élethossziglani elnöke volt. Évtizedeken át meghatározó szerepet játszott a soknemzetiségű délszláv állam egyben tartásában. Az 1980-ban bekövetkezett halálát követő évtizedben Jugoszláviában egyre súlyosabb gazdasági, politikai és nemzetiségi válság alakult ki, amelyet az 1990-es évek elején az ország felbomlása és háborúk követtek. Tito személyének kultusza mindmáig jelen van az egykori Jugoszlávia több utódállamában. (MTI)