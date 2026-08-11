Legalább 132 ember halt meg a kolumbiai földrengésben

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132-re emelkedett a hétfői, kolumbiai földrengés áldozatainak száma és sokan vannak még, akiket az összedőlt épületek alatt nem találnak egyelőre. A 7,4-es erősségű földrengés a reggeli órákban, 103 kilométeres mélységben következett be Chocó tartományban – közölte az ország geológiai szolgálata. A rengést egy hatalmas, több száz kilométerre kiterjedő területen lehetett érezni Nyugat-Kolumbiában.

A földrengés leginkább Pereira városát sújtotta.
Fotó: ALEXIS MUNERA/Anadolu via AFP

A rengés epicentruma a Chocó tartománybeli San José del Palmar falu közelében volt, de a helyi polgármester, León Fabio Marín Moncada elmondta, hogy csodával határos módon ott nem történt haláleset vagy sérülés. A legtöbben Pereira városában haltak meg, de a környező városokat és a Valle del Cauca régiót is súlyosan érintette a katasztrófa. A helyi hatóságok jelentése szerint Pereira vonzáskörzetében legalább 40 ember meghalt, és 65 épület omlott össze. (BBC)

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Mészáros Juli
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