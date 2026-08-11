Magyar férfi csalt el egy 15 éves dán lányt, hogy aztán szexuális bűncselekményeket kövessen el ellene

Egy 22 éves férfi az év elején Magyarországra csalt egy 15 éves dán lányt azzal a céllal, hogy a fiatal sérelmére később szexuális bűncselekményeket kövessen el – derül ki a Fővárosi Törvényszék közleményéből. A dán rendőrség a múlt héten számolt be arról, hogy a lány, akit Dániában kerestek, Magyarországon került elő. Akkor az ORFK ezt írta a 24.hu-nak:

„A magyar társszervhez 2026. augusztus 5-én az Europol Dán Nemzeti Iroda fordult segítségért, egy eltűnt 15 éves dán állampolgárságú lány ügyében, aki információik szerint Magyarországon tartózkodhat. Az eltűnt kiskorút augusztus 6-án Hajdú-Bihar vármegyében, a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság munkatársai találták meg sérülésmentesen, jelenlegi adataink és a lány elmondása szerint sérelmére bűncselekményt nem követtek el. A rendőrök gondoskodtak a lány védelembe vételéről, megtalálásáról a hozzátartozóit és a dán hatóságokat is értesítették.”

A Törvényszék mai közleményéből kiderült, a férfi 2026 januárjában a közösségi médián keresztül ismerkedett meg a sértettel, akit a fiatalkora és tapasztalatlansága miatt könnyedén manipulált, majd „kizsákmányoló felsőbbrendűségének kihasználásával” kapcsolatot létesített vele. 2026. augusztus 4-én a férfi és ismeretlen társa a 15 éves lányt Dániából Magyarországra szállította azzal a céllal, hogy őt szexuális bűncselekményeknek tegye ki.

A dán jelzés után egy nappal a magyar rendőrség munkatársai vették őrizetbe. A Törvényszék a mai tárgyaláson úgy döntött, hogy kiadják az elkövetőt Dániának azzal a feltétellel, hogy ha szabadságvesztésre ítélik, annak idejét Magyarországon tölthesse le.