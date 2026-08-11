Magyar férfi csalt el egy 15 éves dán lányt, hogy aztán szexuális bűncselekményeket kövessen el ellene

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Egy 22 éves férfi az év elején Magyarországra csalt egy 15 éves dán lányt azzal a céllal, hogy a fiatal sérelmére később szexuális bűncselekményeket kövessen el – derül ki a Fővárosi Törvényszék közleményéből. A dán rendőrség a múlt héten számolt be arról, hogy a lány, akit Dániában kerestek, Magyarországon került elő. Akkor az ORFK ezt írta a 24.hu-nak:

„A magyar társszervhez 2026. augusztus 5-én az Europol Dán Nemzeti Iroda fordult segítségért, egy eltűnt 15 éves dán állampolgárságú lány ügyében, aki információik szerint Magyarországon tartózkodhat. Az eltűnt kiskorút augusztus 6-án Hajdú-Bihar vármegyében, a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság munkatársai találták meg sérülésmentesen, jelenlegi adataink és a lány elmondása szerint sérelmére bűncselekményt nem követtek el. A rendőrök gondoskodtak a lány védelembe vételéről, megtalálásáról a hozzátartozóit és a dán hatóságokat is értesítették.”

A Törvényszék mai közleményéből kiderült, a férfi 2026 januárjában a közösségi médián keresztül ismerkedett meg a sértettel, akit a fiatalkora és tapasztalatlansága miatt könnyedén manipulált, majd „kizsákmányoló felsőbbrendűségének kihasználásával” kapcsolatot létesített vele. 2026. augusztus 4-én a férfi és ismeretlen társa a 15 éves lányt Dániából Magyarországra szállította azzal a céllal, hogy őt szexuális bűncselekményeknek tegye ki.

A dán jelzés után egy nappal a magyar rendőrség munkatársai vették őrizetbe. A Törvényszék a mai tárgyaláson úgy döntött, hogy kiadják az elkövetőt Dániának azzal a feltétellel, hogy ha szabadságvesztésre ítélik, annak idejét Magyarországon tölthesse le.

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