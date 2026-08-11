Újabb Wildberries raktárházat ért ukrán találat

Alekszandr Guszev kormányzó tájékoztatása szerint egy ember meghalt, kettő pedig megsebesült az oroszországi Voronyezsben, miután ukrán találat érte a Wildberries helyi telephelyét. Az egyik sérült a cég „nagy logisztikai központjában” tartózkodott – írta Guszev a Telegramon. Hozzátette, hogy a Wildberries két raktárában is tűz ütött ki.

A gyakran az „orosz Amazonként” is emlegetett Wildberries ma reggel közölte, hogy a létesítményeit támadás érte. „A vállalat voronyezsi régióban található logisztikai létesítményei elleni támadás következtében kitört tüzet eloltották. A tűzoltóegységek továbbra is a helyszínen dolgoznak” – közölte a vállalat a Telegramon. Hozzátették, hogy a létesítményeket már korábban kiürítették, és „az árucikkek nagyrészt sértetlenek maradtak”.

Ez a kép még a Wildberries szentpétervári egységénél készült július 24-én. Fotó: Stringer / SOPA Images/Stringer / SOPA Images via Reuters Connect

Ez már nem az első alkalom, hogy a Wildberries raktárait támadják az ukránok. Az orosz online kereskedőcégnek nagy szerepe van a gazdaságban. Hogy mi értelme ezeknek a támadásoknak, arról hosszan írtunk ebben a cikkünkben.

Kedden jelentések érkeztek más, mélyebben az orosz területeken fekvő, megrongálódott energetikai létesítményekről is. Illetve Oroszország is hevesen támadta Kijevet. (BBC)