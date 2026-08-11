Zárt cateringes kocsiba passzírozták Trumpot Ankarában, így cselezték ki az állítólag az életére törő irániakat

Titkos katonai járattal indult a nagy-britanniai Mildenhall légibázisra a júliusi ankarai NATO-csúcsról Donald Trump, miközben a hivatalos közlések szerint a „régi” Air Force One feldélzetén kellett volna lennie. A cseles megoldásról a Washington Post és a New York Times is beszámolt, a húzást az indokolta, hogy egy Irán által tervezett merényletről értesültek az amerikaiak megbízhatónak vélt forrásból.

Arról, hogy Trump pontosan hol van, nagyon kevesen tudtak, az elnököt zárt cateringes kocsiba rejtve juttatták el a katonai gép fedélzetére. Mégpedig azután, hogy a televíziók még élőben mutatták, ahogyan felszáll az elnöki különgépre.

Minderről magukat megnevezni nem óhajtó tisztségviselők beszéltek a lapoknak. A Guardian megkereste a Fehér Házat és az USA védelmi minisztériumát, hogy kommentálják a híreket, de első körben nem érkezett válasz.

Az amerikai kormányzat azt állította, hogy Trump a „régi” Air Force One-nal hagyta el Ankarát, ezt ő maga is bejelentette a Truth Socialön, hogy azzal fog utazni. Oda még az új Boeing 747-8-assal elnöki géppel utazott, amelyet Katartól kapott ajándékba. Ennek biztonságosságával kapcsolatban kérdések merültek fel, miután a Törökországgal szomszédos Iránban zajló háború tovább eszkalálódott.

Enervált Trump mutat gyámoltalan balkezes V-jelet a nagy-britanniai Mildenhallban, miközben levánszorog a „régi” Air Force One lépcsőjén, 2026. július 8-án Fotó: SAUL LOEB/AFP

A Trumpot Nagy-Britanniába szállító C-32A gép helyi idő szerint este 10 óra 20 perc körül ért célba, míg Air Force percekkel később landolt ugyanott. A Washington Post szerint az továbbra sem világos, hogyan került vissza az elnök az utóbbi fedélzetére, mindenesetre az már megint csak látható volt a felvételeken, ahogyan este 10 óra 56-kor lecammog a lépcsőn és békejelet mutat.

Hasonló műveletre volt példa máskor is, írja a Guardian, még 2000-ben Bill Clinton jelöletlen géppel utazott Pakisztánba, noha a hivatalos közlések szerint az Air Force One-on tartózkodott.

Arról, hogy Trump durcásan érkezett Ankarába, és ez rányomta a bélyegét az egész NATO-csúcsra, ebben az elemzésünkben írtunk részletesen. (via Guardian)