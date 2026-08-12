Agrárminisztérium: A Hungarikum Program a jelenlegi formájában nem maradhat fenn

„A Hungarikum Program felülvizsgálata jelenleg is zajlik, ennek során áttekintjük az elmúlt időszak gyakorlatát és a cím odaítélésének szempontjait is” – ezt az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium válaszolta a Telexnek, miután a lap megkérdezte, mi lesz a sorsa a hungarikumoknak, kiemelkedő nemzeti értékeknek, felülvizsgálják-e a rendszert. De rákérdeztek arra is, mi lesz annak az idei pályázatnak a sorsa, amelynek a keretét az agrártárca választás előtt egy héttel emelte meg 500 millió forinttal, 1 milliárd 150 millió forintra.

A minisztérium azt írta, céljuk, hogy a jövőben a hungarikum cím odaítélése politikai szempontoktól mentes, szakmailag megalapozott döntéseken alapuljon, és fontosnak tartják, hogy a hungarikum megnevezés valóban rangot és elismerést jelentsen.

Közölték, hogy a korábbi döntéseket és a rendszer működését is áttekintik, mert úgy látják, hogy „a Hungarikum Program a jelenlegi formájában nem maradhat fenn”.

A minisztérium úgy fogalmazott, nem tartják helyesnek, hogy „egymástól értékükben, jelentőségükben vagy kulturális súlyukban alapvetően különböző dolgokat pusztán a hungarikum cím alapján azonos rangon kezeljenek”, mivel azt szeretnék, hogy „a hungarikum olyan elismerés legyen, amely mögött valódi szakmai teljesítmény, és széles körben elismert nemzeti érték álljon”.

Idén februárban átlépte a százat a hungarikumok száma, miután hungarikum lett a tepertős pogácsa és a vecsési savanyú káposzta, azt megelőzően pedig a déli harangszó és a csárdás.