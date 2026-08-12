J. D. Vance kérésére Ukrajna leállította az orosz kikötőt használó olajszállítók elleni támadásokat

Ukrajna felfüggesztette a novorosszijszki kikötőt használó olajszállító tartályhajók elleni dróntámadásait, miután J. D. Vance amerikai alelnök július 31-én erre kérte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt – számolt be ukrán tisztségviselőkre és nyílt forráskódú adatokra hivatkozva a Financial Times.

Zelenszkij és Vance májusban Rómában Fotó: HANDOUT/AFP

Washington amiatt aggódott, hogy a Kaszpi Csővezeték Konzorcium (CPC) novorosszijszki terminálja elleni ukrán csapások destabilizálják az olajpiacot, és veszélyeztetik az amerikai energiaóriások, a Chevron és az ExxonMobil érdekeltségeit. A csővezeték elsősorban kazah nyersolajat szállít, ami a közel-keleti háborús helyzet miatt kulcsfontosságú alternatív energiaforrás Európa számára. Júliusban az ukrán támadások és a biztosítási díjak megugrása miatt a CPC olajszállítása napi több százezer hordóval esett vissza, sőt, július 17-én az Exxon által bérelt egyik tartályhajót is találat érte.

A július végi egyeztetést követően Kijev beleegyezett, hogy nem támadja a CPC infrastruktúráját, sem a nem orosz felségjelzésű, nem orosz olajat szállító vagy szankcionált hajókat. Cserébe Ukrajna az amerikai adminisztráció jóindulatát igyekszik elnyerni: a védelmi prioritások élén a Patriot légvédelmi rakéták licenccélú gyártási engedélyének megszerzése, valamint több száz interceptor vásárlása áll a tél előtt.

Bár a CPC elleni akciókat leállították, Ukrajna máshol fokozta az orosz energiaarchitektúra elleni csapásokat: az elmúlt hetekben három oroszországi finomítót is találat ért, ami érdemben visszavágta az orosz finomítói kapacitást és az üzemanyagexportot. (via FT)