Kossuth téri diszkóval, rövidített tűzijátékkal és ünnepi audiovizuális show-val készülnek augusztus 20-ra

„Augusztus 20. – A nemzet ünnepe – Ezer éve együtt Európában” – ezt az új nevet kapta az augusztusi nemzeti ünnepünk a szerdai sajtótájékoztatón elhangzott információk szerint. Még mielőtt kiderültek volna a részletek, Magyar Éva kormányszóvivő azzal indított, hogy elmondta, még a délelőtt folyamán kiderül, amire már mindenki kiváncsi, hogy melyik lesz az ország tortája, az ország cukormentes tortája és az év kenyere.

Ezek után az ünnepet levezénylő Centrum Production képviseletében Besnyő Dániel és Kálmán Mátyás mondta el, hogy három napos rendezvénysorozatra számíthatunk, részletesen beszámoltak a „vizuális koncepcióról”, miszerint szerették volna megtartani „a jól ismert tardícionális programot”, és megőrizték a „régi és sikeres elemeket”, amihez „kortárs elemeket” is társítottak.

Elmondták, hogy szerettek volna egyszerre megszólítani gyerekeket, szülőket, fiatal felnőtteket és nagyszülőket. A Margit-szigeten nappal például családos, gyerekes progamok lesznek, este pedig fénykiállítás és koncertek – Quimby, Random Trip, Boban Marković –, a Műegyetem rakparton pedig elektronikus zenés bulikat tartanak már augusztus 19-én is.

Az elhangzottak szerint a Kossuth téren idén „összeér a tradíció és a kortárs ünneplés”, vagyis reggel megtartják a megszokott zászlófelvonást és tisztavatást, lesz katonai légiparádé is, este pedig bulit tartanak – meglepetésvendéggel – a Kossuth téren, ami Magyar Éva szerint este „ideiglenes a Diszkó tér nevet kapja”.

Elmondták, hogy augusztus 20-án este a központi esemény egy „ünnepi audiovizuális show” lesz, amiben „egymást követő effektek sorával” mesélnek el egy 30 perces történetet, ami „a Kárpát medence megszületésével indul”. Mindezt a Parlament épületére vetítik, a 30 perces show vége pedig egy tíz perces tűzijáték lesz, amit a budai oldalról, a Lánchíd és a Margit híd közötti részről lehet leginkább élvezni. Közben Iamyank, Zságer Balázs és DJ Bootsie zenéit lehet majd hallani.

A tűzijátékról újságírói kérdésre Besnyő Dániel elmondta, hogy ő „elavult látványelemnek” tartja, és eredetileg három percnyi tűzijátékot javasolt, de végül azért lett hosszabb, mert már jóval korábban megrendelték a bombákat és rakétákat, így azokat most felhasználják. Egyébként hat hetük volt arra, hogy összeállítsák mindezt.

Az is újságírói kérdésre derült ki, hogy idén is korlátozzák a sör árát, de „nem vesznek igénybe állami támogatást”. Kálmán Mátyás elmondta, hogy a fél literes ásványvíz ára 500 forint alatt lesz, a fél literes söt pedig ezer forint alatt.

A háromnapos rendezvénysorozat alatt az országházba díjmentesen és előzetes regisztráció nélkül be lehet menni, de lesz Szent Jobb-körmenet is.