Őket várjuk a legjobban az idei Sziget fesztiválon

Fesztiválozni többek között azért jó, mert néhány napra sokkal könnyebb eltérni a megszokott zenei útvonalainktól, és belehallgatni valamibe, amihez máskor talán nem jutnánk el. Nekünk idén ők a Top 5 kevésbé ismert fellépő, akiket nagy kár lenne kihagyni.

Fcukers

Revolut Stage augusztus 13. 19:45

A Fcukers a poszt brat popzene egyik legizgalmasabb feltörekvő formációja. A 2022-ben alakult két tagú new york-i electroclash/indie sleaze/dance háromszögében mozgó duó idén jelentette meg Ö című albumát. Jackson Walker Lewis és Shanny Wise egy közös baráton keresztül találkoztak 2023-ban, a következő évben vették fel első EP-jüket, a Baggy$-t. A duó berobbanásához nagyban hozzájárult, hogy a Celine divatház feje, Hedi Slimane meghívására felléptek a párizsi divathéten. A Pitchfork szerint a Fcukers nem igazán érez késztetést arra, hogy valami nagyon innovatívat alkosson, a zenéjük több elektronikus műfajból is kölcsönöz elemeket, mint a drum and bass, az R’n’B vagy a glitchcore, és ezeket gyúrja játékos egyveleggé. Minden számuk három perc alatti energiabomba, fülbemászó, könnyen énekelhető és táncolható annak is, aki csak jobbról balra szeret csorogni, de annak is, aki haját rázva tombolna rá. A Fcukers nem próbálja megváltani a világot bonyolult dallamokkal vagy nagyívű szövegekkel. A céljuk leginkább annyi, hogy olyan hangulatba hozzanak, hogy még csatakosra izzadtan is elég szexinek érzed magad ahhoz, hogy lesmárold a melletted állót a hömpölygő tömegben, és 5 százalékos töltöttséggel is simán leszard, merre vannak a többiek. Ezt szerintünk kiválóan hozzák egy random péntek esti buliban is, a Szigeten pedig mindez egészen fenségesen hangzik. Nem érdemes kihagyni őket, hiszen javarészt csak az USA-ban turnéznak idén, illetve Harry Styles oldalán Brazíliában, de hatásuk az alternatív buli kultúrára már itthon is abszolút érezhető.

Rose Gray

Revolut Stage augusztus 14. 18:00

Rose Gray olyan oktávokban érzi igazán jól magát, ahol az ízléstelenség és a csillogás már nehezen választható szét egymástól. Első lemeze, a Louder, Please borítóján egy barcelonai strandon áll bikiniben, a bugyijára csíptetett Walkmannel és torkaszakadtából üvölt, ennél pontosabban mi sem tudnánk elmondani, milyen érzés Rose Grayt hallgatni.

A londoni énekesnő (aki egyébként idén tavasszal házasodott össze tinikori szerelmével, Harris Dickinsonnal) a brit klubzene giccs-hagyományából kever jungle-t, house-t, kétezres évekbeli ibizai eufóriát, de ő maga is ragaszkodik hozzá, hogy a Louder, Please nem egyszerűen klublemez, inkább egy mindennapi rituálékhoz passzoló pop album. Lehet rá buliba készülődni, tükör előtt táncolni, a buliba menet buszon hallgatni, majd másnap kissé tompán munkába ezzel utazni. A Szigeten persze leginkább arra leszünk kíváncsiak, hogy túlüvölti-e őt a közönség.

¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U

Yettel Colosseum, augusztus 13. 01:30

„Szeretem a nagyon erős hangzásokat és a nagyon érzelmes dallamokat. Azt szeretném, hogy az emberek reményt érezzenek a szettjeimből, valami fényt akarok vinni abba, amit csinálok” – mondta egy interjúban ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, aki a neve alapján akár internetes tréfának is tűnhetne, pedig az oszakai születésű előadót évek óta a kortárs elektronikus zene egyik legizgalmasabb DJ-jeként tartják számon – nem véletlenül emlegetik a „DJ-k kedvenc DJ-jeként”. Korábban építkezéseken dolgozott, 2016-ban azonban agydaganatot diagnosztizáltak nála, és a bizonytalan jövővel szembesülve úgy döntött, otthagyja addigi munkáját, hogy teljesen a zenének szentelje magát. Felépülése után fokozatosan nemzetközi karriert épített, az igazi áttörést pedig a tavalyi Boiler Room-szettje hozta meg számára – az erről készült videó már 20 millió megtekintés fölött jár a YouTube-on –, amely szélesebb közönséggel is megismertette kiszámíthatatlan, műfaji határokat felszámoló stílusát. Szettjeiben technó, ambient, trance, zajzene, pop és rock keveredik; még a legváratlanabb váltások is természetes egységgé állnak össze, Bon Jovitól a veretős kísérleti technón át Taylor Swiftig bármi előfordulhat.

Parcels

Revolut Stage, augusztus 13. 23:45

A hetvenes évek funkját és diszkóját, az indie rockot és a modern elektropopot vegyítő Parcels egyik sajátossága, hogy nincs klasszikus frontembere: az öttagú zenekarban négyen is énekelnek, a dalok pedig erősen a közös játékra épülnek. Louie Swain, Patrick Hetherington, Noah Hill, Anatole „Toto” Serret és Jules Crommelin még középiskolás barátokként kezdtek együtt zenélni Ausztráliában, majd Berlinbe költöztek, ahol kialakították jellegzetes, egyszerre retró és modern stílusukat. Nemzetközi áttörésükhöz nagyban hozzájárult a Daft Punkkal közösen készített 2017-es Overnight, azóta három albumot adtak ki. Legutóbbi, a LOVED 2025-ben jelent meg, és a közönség, valamint a kritikusok is kedvezően fogadták. Precíz hangszeres játék, többszólamú ének és hosszú, táncolható groove-ok: a Parcels tipikusan az a zenekar, amely élőben még jobban működik, mint stúdióban.

BUNT.

Revolut Stage, augusztus 15. 01:30

Ha valakinek bejött Avicii dallamos elektronikus zenéje, BUNT.-ot is érdemes megnéznie. A stuttgarti Levi Wijk folk house-zal kezdte, azóta azonban jóval klubosabb irányba fordult: érzelmes vokálokat lüktető basszusokkal és szaggatott, úgynevezett stutter house ütemekkel párosít. A nagy áttörést a Nate Travellerrel közös, 2023-as Clouds hozta meg, amely a közösségi médiában is hatalmasat ment, Wijk pedig néhány év alatt a nemzetközi elektronikus színtér egyik legkeresettebb új előadója lett. A bulijain ráadásul nem sok távolságot tart a közönségtől: In The Round szettjein gyakran egyenesen az emberek között játszik, szinte teljesen eltüntetve a határt előadó és tánctér között. A fellépése azoknak is jó belépő lehet, akik egyébként ritkábban hallgatnak elektronikus zenét.