Orbánék még a szocialistáknál is paranoiásabbak voltak: évente 56 százalékkal több titkos megfigyelést engedélyeztek, mint a 2010 előtti kormányok

Az Orbán-kormányok 16 éve alatt évente átlagosan 56 százalékkal több titkos megfigyelést engedélyezett az igazságügyi miniszter, mint a 2002 és 2010 közötti nyolc évben – derül ki azokból az adatokból, amelyeket Néher András, a Tisza országgyűlési képviselője kért ki az Igazságügyi Minisztériumtól.

A most nyilvánosságra hozott adatok szerint 2002 és 2010 között összesen 6040 ilyen engedélyt adtak ki. Ez évente átlagosan 755 megfigyelést jelent. Ehhez képest 2010 és 2026 között közel 19 ezer esetben engedélyeztek titkos megfigyelést, vagyis évente átlagosan 1181-szer.

Fontos ugyanakkor, hogy ezekből a számokból nem derül ki, hány embert figyeltek meg, és az sem, hogy kik voltak a megfigyeltek. Az adatok az igazságügyi miniszter engedélyéhez kötött titkos információgyűjtések számát mutatják. Ezeket nem hagyományos bűnügyi nyomozásokban, hanem nemzetbiztonsági, illetve alkotmányvédelmi célból alkalmazhatják, például kémkedés vagy szélsőséges csoportok felderítésére.

Az Orbán-kormányok időszakának adatait már júliusban nyilvánosságra hozta a 24.hu egy közérdekűadat-igénylés alapján. Néher azért kérte ki ehhez a 2002 és 2010 közötti számokat is, hogy össze lehessen hasonlítani a két időszakot.

A 2010 utáni adatokból nemcsak az látszik, hogy közel 19 ezer engedélyt kértek, hanem az is, hogy a minisztérium ezeket csak egészen kivételes esetekben utasította el.

A legtöbb kérelmet az Alkotmányvédelmi Hivatal nyújtotta be: 10 403-ból mindössze harmincat utasítottak el. A Terrorelhárítási Központ 3740 alkalommal kért engedélyt, ezek közül hármat nem hagytak jóvá. Az Információs Hivatal 3320 kérelméből tizenhármat utasítottak el. A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat mind az 1370, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat pedig mind a 122 kérelmére megkapta az engedélyt.

A megfigyelési engedélyek száma az Orbán-kormányok alatt összességében emelkedett, a csúcsot 2021 jelentette, amikor 1469 ilyen kérelmet nyújtottak be.

A Kormányzati Tájékoztatási Központot vezető Rogán Antal és Orbán Viktor a Félix étterem előtt 2022. május 3-án Fotó: Németh Dániel/444

Az egyes megfigyelésekről egyelőre nem kerültek ki részletek. Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró szerdán azt írta a Facebookon, hogy szeretné megtudni, kik, milyen utasításra, milyen módszerekkel és milyen indokkal figyelték meg az Orbán-kormányok idején, illetve kik engedélyezték és hajtották végre a megfigyelését. Panyi az ügyben már július 31-én az Alkotmányvédelmi Hivatalhoz és az Információs Hivatalhoz fordult, de egyelőre egyik szolgálat sem válaszolt a megkeresésére.