Paksi alpolgármester: az önkormányzat felterjesztéssel él a kormány felé az atomerőmű hosszú távú biztonságos működtetése érdekében

Felterjesztéssel fordul Magyarország kormányához a paksi önkormányzat annak érdekében, hogy az atomerőmű biztonságos működése hosszú távon garantálható legyen – közölte a város alpolgármestere szerdán.

Barnabás István elmondta, hogy Paks önkormányzata keddi ülésén fogadta el a felterjesztéssel kapcsolatos előterjesztést, amelyben a helyhatóság kéréseket, tanácsokat fogalmaz meg a kormány felé. Egyik kérésük szerint a megváltozott klimatikus viszonyok miatt a kormánynak érdemes lenne felülvizsgálnia a paksi atomerőmű hosszú távú biztonságos hűtővízellátását garantáló valamennyi lehetséges megoldást.

(MTI)