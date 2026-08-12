Trump is megerősítette, hogy Iráni fenyegetés miatt titokban cserélt repülőt Törökországban

Donald Trump amerikai elnök megerősítette, hogy a titkosszolgálat és a hadsereg utasítására titokban gépet cserélt a júliusi ankarai NATO-csúcstalálkozó után, miután az amerikai hírszerzés egy közvetlen iráni rakétatámadás veszélyét észlelte.

A félrevezető manőver során Trump a tévékamerák előtt felszállt az elnöki különgépre (Air Force One), majd a gép túloldalán, egy ételszállító teherautó segítségével észrevétlenül átlépett egy kisebb, C-32A típusú katonai repülőgépre. A sajtó munkatársai, a Fehér Ház személyzete és a kabinet több tagja – köztük Marco Rubio külügyminiszter – az eredeti repülőn maradtak. A stábbal még az ablak sötétítőit is lehúzatták, így nem tudhatták, hogy az elnök már nincs a fedélzeten, a gépük pedig lényegében csaliként üzemel.

Fotó: ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP

Trump később az Egyesült Királyságban érte be a kíséretét, ahol visszaszállt az eredeti gépre, majd visszatért Washingtonba. Az akció komoly felháborodást váltott ki: az Újságírókat Védő Bizottság (CPJ) élesen bírálta az elnöki adminisztrációt, amiért tájékoztatás nélkül tettek ki újságírókat egy esetleges életveszélynek. (via BBC)