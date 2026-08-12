Végre-valahára megvan az idei ország tortája is

Balogh László, Balogh Zoltán és Kis Roland, a gyulai Kézműves Cukrászda cukrászmestereinek alkotása, a Bíborfehér fantázianevű torta viselheti idén a Magyarország Tortája 2026 címet.

A kinézetre apró gombácskákhoz hasonló valamikkkel díszett, piros és fehér színű tortát „az erdei bogyós gyümölcsök, a pirított mandula, a selymes tejfölös mousse és a rögös túró elegáns ízkombinációja alkotja, amelyet az édes feketeribizlibor tesz igazán különlegessé”. De ezzel még nincs vége, mert „a csokoládé, a vanília és a citrom tovább emelik az élményt, a liofilizált málna pedig már tényleg csak »hab a tortán«”.

Az év cukormentes tortája versenyt idén a balatongyöröki Promenád Kávéház cukrászcsapata, Puchovszki Alena, Pethő Gábor és Vadócz Jenő nyerte meg a Szilvafácska tortájukkal. Ebben „rétegről rétegre bontakozik ki a zamatos szilva gyümölcsössége, amelyet a dió és a tejcsokoládé gazdag, enyhén roppanós jegyei követnek. Az ízek harmóniáját egy könnyed fahéjas mousse fogja össze, míg a zöld tea finom jelenléte frissességet ad a kreációhoz”

Augusztus 20-tól lehet megkóstolni a győztes tortákat, a Magyar Ízek Utcájában a Várkert Bazárban, és országszerte közel 500 cukrászdában. A torták minőségének védelme érdekében csak 2027 év elejétől lesznek nyilvánosak az idei receptek, addig csak az Ipartestület tagjai készíthetik hivatalosan a tortákat, minden előírás betartása mellett.